В Киевской области с 27 июля по 1 августа состоится молодежный фестиваль УПЦ

Главное: На Киевщине состоится Всеукраинский православный фестиваль для молодежи «OrthoFest».

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», фестиваль пройдет с 27 июля по 1 августа в формате палаточного городка под Киевом.

«Цель проведения фестиваля — сбор православной молодежи из всех регионов Украины, чтобы показать им самим и внешним людям, что есть то, что объединяет всех на территории нашей разрываемой противоречиями страны, — это православная вера», — отметил архиепископ Обуховский Иона.

Участников ждут интересные встречи, воркшопы, квесты, спортивные игры, общение в кругу единомышленников.

Участники фестиваля традиционно принимают участие в молебне на Владимирской горке и Крестном ходе, которые проходят в Киеве 27 июля к Дню Крещения Руси. Также в одну из ночей фестиваля прямо в палаточном городке служат Божественную литургию.

Организатор фестиваля — Синодальный отдел УПЦ по делам молодёжи.

Подробности о регистрации и проведении фестиваля можно узнать здесь.

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