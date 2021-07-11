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Новости > Врач-священник УПЦ рассказал, как осуждение влияет на душу человека

Врач-священник УПЦ рассказал, как осуждение влияет на душу человека

Александра Кудрявцева
11.07.21 14:16
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Врач-священник УПЦ рассказал, как осуждение влияет на душу человека

Главное: Человек, который осуждает грехи другого, имеет ту же проблему в себе.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом рассказал заслуженный врач Украины, священник Украинской Православной Церкви Ростислав Валихновский в новом выпуске цикла «Духовный иммунитет».

«Мы часто слышим чей-то смех, даже собственный -над чужими грехами. Но эта псевдосладкость от обличения чужой страсти на самом деле недолго подслащивает душу — лишь через мгновение мы впадаем в тот самый грех, за который осуждали ближнего. Преподобный Амвросий Оптинский говорил, что человек, который видит в ком-то определенный грех, имеет ту же проблему и в себе», — подчеркнул отец Ростислав.

Священник отметил, что человек, осуждающий других, может согрешить сам и привел слова Господа из Евангелия от Матфея «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить».

«Вот сегодня ты — добрый, а завтра — из очень хорошего стал плохим. Или наоборот: из злого ты превратился в доброго...Весь земной путь человека запечатлевается в его памяти, и все, что мы здесь на земле посеем, пожнем в Царствии Божием. И очень страшно, если в конце жизни нас будет наиболее впечатлять список собственных грехов. Ведь есть такие вещи, в которых даже страшно признаться самому себе. Такие камни, тянущие ко дну, есть у каждого человека», — напомнил Ростислав Валихновский.

Священник-врач объяснил, как необходимо относиться к грехам других людей.

«Мы видим, что определенный человек грешит, однако мы не можем доподлинно знать причины этого и следствия. Мы не знаем, как он воспитывался, рос и духовно развивался, а главное — не знаем, как человек раскаивается в своих словах и поступках...В послании апостола Павла к Галатам мы слышим заветные для нас слова по этому поводу, которые просто нельзя игнорировать: „Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным“ (Гал. 6: 1)», — заключил отец Ростислав.

В тему: Митрополит Онуфрий рассказал, как Господь хранит каждого человека.

 
Тэги: новости православия, УПЦ, Ростислав Валихновский

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