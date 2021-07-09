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Новости > В УПЦ издали словарь правописания 1400 имен святых и церковных терминов на украинском языке

В УПЦ издали словарь правописания 1400 имен святых и церковных терминов на украинском языке

Александра Кудрявцева
09.07.21 19:44
116
В УПЦ издали словарь правописания 1400 имен святых и церковных терминов на украинском языке

Главное: В Киеве УПЦ презентовала первый в Украине Богословский советник по терминологическому правописанию.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, в издание вошло более 1400 слов — имен святых, названий монастырей, литургических терминов, названий церковных таинств, предметов внутреннего интерьера храма, церковных праздников и постов.

«Надеемся, справочник послужит началом серии изданий словарей-советчиков, которые соответствуют современному украинскому правописанию, и в то же время сохраняют традицию. Традиция очень важна в церковной жизни. Язык богословия базируется на древних языках, творениях Святых отцов, но мир меняется и появляется современное понимание определенных терминов. Надеюсь, издание послужит и вам, и богословским заведениям Украинской Православной Церкви», — отметил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Издание призвано стандартизировать и унифицировать украинскую церковно-богословскую терминологию.

«Мы стремились не просто создать богословскую лексику, а унифицировать ее для того, чтобы в Украине существовала своя собственная богословская и литургическая традиция. Без словаря, без терминологии существование богословской традиции просто невозможно. При подготовке издания возникали проблемы из-за отсутствия устоявшейся богословской лексики на украинском языке, а с другой стороны — большого количества собственноручных и старых переводов, которые существуют в разных конфессиях. Каждый из терминов нужно было сравнивать с его греческим или латинским оригиналом», — подчеркнул протоиерей Ростислав Снигирев.

В свою очередь, глава Издательского отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Владимир Савельев сказал, что книга предназначена для студентов православных духовных учебных заведений, преподавателей и учащихся воскресных школ, для издателей, редакторов церковных изданий.

«Работала издательская группа, которую возглавлял ректор Киевской духовной академии епископ Сильвестр, преподаватели Киевской духовной академии по патристике, библеистике, литургике, поскольку в издании представлены не только библейские, а и богословские термины. В будущем планируется издание толкового богословского словаря, где будут представлены термины на греческом языке, их русский, латинский, возможно, английский аналог, объяснение слов, их происхождение. Сейчас есть потребность развивать украиноязычную богословскую терминологию, потому что мы независимое украинское государство. Мы делаем это шаг за шагом, чтобы свидетельствовать о нашей Православной вере», — подчеркнул протоиерей Владимир Савельев.

Как сообщалось ранее, в Киеве при храме в честь Собора 12-ти Апостолов состоялись апостольские чтения на тему: «Катехизация в новом измерении: реалии и возможности».

Организаторами конференции выступила Киевская духовная академия и семинария и ставропигиальный храм в честь Собора славных и всехвальных 12-ти апостолов.

Перед началом работы форума настоятель храма протоиерей Николай Ризун совершил молебен, после чего состоялось открытие форума. В работе конференции приняли участие руководитель межприходского духовно-просветительского центра «Апостолы» Алла Медвецкая, представители Синодального отдела религиозного образования, катехизации и миссионерства Украинской Православной Церкви, представители православных богословских курсов и педагогических обществ, приходских духовно-просветительских центров и воскресных школ Киева и области.

В тему: В Одесской области более 10 тыс верующих приняли участие в крестном ходе УПЦ.

 
 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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