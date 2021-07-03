В Виннице спустя несколько часов после прививки от COVID-19 скончался мужчина

Главное: В Виннице умер мужчина спустя всего четыре часа после того, как ему укололи вакцину от коронавируса. Остальные пациенты, получившие вакцину из того же флакона, проблем со здоровьем не обнаружили.

Детали: В Винницкой области после прививки от коронавируса умер 47-летний мужчина. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Как отметили в ведомстве, у остальных людей, получивших прививку из этого флакона вакцины, проблем со здоровьем не обнаружили.

«2 июля в 18:02 зафиксирована смерть 47-летнего мужчины. Соответствующая информация поступила в Государственный экспертный центр Минздрава Украины», — заявили в министерстве.

По данным Минздрава, прививку мужчине сделала мобильная бригада в 13:45. В течение часа после прививки у него не зафиксировали побочных эффектов

«В 17:00 у пациента появились жалобы на тошноту, потеря сознания. Была сразу вызвана экстренная медицинская помощь, которая провела реанимационные мероприятия. К сожалению, в 18:02 медики констатировали смерть мужчины», — рассказали в Минздраве.

Департамент здравоохранения Винницкой области сообщил, что мужчина получил прививку вакциной Comirnaty от Pfizer / BioNTech.

«У 5 других лиц, которые прививались из одного флакона с умершим, — состояние удовлетворительное», — добавили в министерстве.

Как отметили в Минздраве, случай смерти зарегистрировали как неблагоприятное событие после иммунизации, потому что он произошел в течение 30 дней после прививки, и теперь его расследовать Региональная группа оперативного реагирования.

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