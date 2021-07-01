На Винничине верующие УПЦ молятся под стенами храма, захваченного ПЦУ

Главное: В Винницкой области, в селе Шевченкове, верующие Украинской Православной Церкви совершают молитвенное стояние у стен своего храма, захваченного активистами ПЦУ.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, митрополит Варсонофий посетил церковную общину и благословил молитвенное стояние о возврате храма.

«Верующие хотят молиться в своем храме, однако, в отличие от представителей ПЦУ, не захватывают его силой. По благословению митрополита Варсонофия, верующие будут молиться рядом с храмом», — отметили в епархии.

Митрополит Варсонофий со священниками совершил под стенами храма молебен «перед началом доброго дела».

«Управляющий епархией пожелал жителям села Божьей помощи в их стоянии за каноническую Церковь и, в память о встрече, раздал иконки с архипастырским благословением», — сообщает Винницкая епархия.

Как сообщалось ранее, храм УПЦ в честь святителя Николая Чудотворца в селе Шевченкове был захвачен в декабре 2018 года.

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