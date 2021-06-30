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Новости > Дискриминация верующих УПЦ, визит Варфоломея и антицерковные законы: о чем говорили на круглом столе к 25-летию Конституции

Дискриминация верующих УПЦ, визит Варфоломея и антицерковные законы: о чем говорили на круглом столе к 25-летию Конституции

Александра Кудрявцева
30.06.21 17:35
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Дискриминация верующих УПЦ, визит Варфоломея и антицерковные законы: о чем говорили на круглом столе к 25-летию Конституции

Главное: В столице Украины 30 июня в пресс-центре информационного агентства «Українські Новини» состоялся круглый стол, посвященный 25-й годовщине Конституции Украины на тему: «Основной закон Украины и его применение в отношении Украинской Православной Церкви».

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, в ходе работы круглого стола, представители Киевской митрополии, юристы, религиоведы, политические и общественные деятели искали выходы из сложной ситуации, когда верующие Украинской Православной Церкви становятся объектами дискриминации по религиозному признаку.

В частности, в 35 статье Конституции Украины говорится: «Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания». Однако, по словам главы общественной организации «Миряне» Василия Макаровского, конституционные права верующих УПЦ грубо нарушаются.

«28 июня исполнилось 25 лет Конституции Украины, которая является фундаментом, на котором мы строим наше общее будущее. Но, к сожалению, сегодня мы видим избирательное отношение к людям из-за их религиозной принадлежности. Почему граждане Украины должны чувствовать себя чужими в собственном государстве? Является ли это примером уважительного отношения к Конституции? С нашей точки зрения — нет! Мы ищем возможности, чтобы наши конституционные права были не только на бумаге, но и были внедрены в жизнь права около 14 миллионов граждан Украины — мирян Украинской Православной Церкви», — заявил Василий Макаровский.

Как отметил архиепископ Николай (Почтовый), прямым следствием нарушения Конституции, является беззаконие, которое происходит в регионах страны.

«Вопрос стоит крайне остро: мы живем в правовом государстве или нет? Захвачены более 200 храмов, насильственно изменена подчиненность около 500 приходов и молчать уже невозможно. Мы говорим на всех уровнях, что происходит беззаконие, а государство молчит. И складывается впечатление, что происходящее — государственная политика. Если так, то это антинародная и антигосударственная политика и она должна прекратиться ради мира в Украине, дальнейшего развития Украины», — подчеркнул Николай (Почтовый).

Из-за захватов храмов, насильственного переподчинения приходов УПЦ и молчания власти, многие просто не могут чувствовать себя в безопасности.

«Как православные люди мы не чувствуем себя защищенными законами Украины и, в первую очередь, Конституцией, которая нарушается. Мы хотели бы наладить диалог с представителями власти, чтобы наши конституционные права были защищены, и мы чувствовали себя в своем государстве гражданами, которые защищены», — добавил член правления ОО «Миряне» Владимир Филиппов.

Коснулись на круглом столе и темы возможного визита в Украину Константинопольского патриарха Варфоломея.

«Значительный удар по всей Православной Церкви в мире, был осуществлен именно патриархом Варфоломеем, когда он признал раскольников, якобы каноничными. Единоличным, а не соборным решением, раскольники были признаны каноничными. Патриарх Варфоломей руководствовался не канонами Церкви, а политической целесообразностью. С одной стороны, Варфоломей нарушил каноничное право, а, с другой стороны, государство нарушило Конституцию. Что из этого могло вырасти? Мы видим: кровь, ненависть, захваты храмов, насилие и беззаконие. Поэтому приезд патриарха Варфоломея в Украину, который поддерживает государство, это просто вызов гражданам Украины, которые пережили насилие над собой», — резюмировал архиепископ Николай.

Зачастую, нападки на верующих УПЦ происходят под флагами «борьбы с пятой колонной». По крайней мере, именно так пытаются выставить ситуацию в информационном поле, противники канонической Церкви.

«Но нельзя нарушать Конституцию Украины, демонизируя наибольшую религиозную организацию в государстве. Оппоненты предъявляют Украинской Православной Церкви, как институции, сотрудничество с террористическими организациями, государством-агрессором. Если такие случаи известны общественным активистам, то почему они неизвестны органам государственной безопасности и органам внутренних дел?», — отметил религиовед Карен Никифоров.

«Украинская Православная Церковь, с моей точки зрения, является наиболее патриотичной конфессией, ибо УПЦ хочет для народа Украины самого большого блага — спасения и вечной жизни со Христом», — добавил публицист и телеведущий Ян Таксюр.

Обсуждались на круглом столе и два антицерковных закона, принятые еще в каденцию Петра Порошенко. Один из них — № 2673-VIII, якобы расписывает процедуру изменения подчиненности религиозных организаций, но по факту банально легитимизует церковное рейдерство. Второй — № 2662-VIII. Этот закон фактически обязывает религиозные организации принудительно переименовываться. Несмотря на то, что правозащитники признали закон дискриминационным и таким, который вмешивается в свободу вероисповедания, он все равно не отменен.

«Народ избрал нынешнего президента Владимира Зеленского, в том числе, руководствуясь антидискриминационными побуждениями. И я убежден, что большая часть избирателей Зеленского — прихожане Украинской Православной Церкви. И здесь возникает закономерный вопрос: почему же на третьем году правления Зеленского два антицерковных закона до сих пор не отменены?», — отметил политолог Даниил Богатырев.

Впрочем, по словам политолога Владимира Белашко, к сожалению, власти удобно не соблюдать Конституцию и идти на конфликты с верующими.

«История идет по синусоиде: в какой-то момент гонения на Церковь больше, в какой-то меньше, но, тем не менее, любой представитель политического класса стоящий у руля государства, прилагает максимум усилий, чтобы обеспечить лояльность Церкви и использовать Церковь в интересах собственного политического продвижения. Этим занимались Кучма, Ющенко, Янукович и Зеленский, очевидно, будет пытаться этим заниматься. По мере того, как он будет входить во вкус президентских полномочий, он, естественно, будет пытаться использовать Церковь, чтобы обеспечить собственное переизбрание на второй президентский срок», — резюмировал Белашко.

Однако архиепископ Николай заверил, что истинную Церковь просто невозможно использовать в политических целях и политики должны это наконец понять.

«Проведение своей политики через Церковь не только нарушает Конституцию и паритет, это полностью нарушает задачи и цели Церкви. Получается, что Церковь должна привести человека ни к Богу, а туда, куда хочет президент. Но в таком случае Церковь теряет смысл своего существования: она перестает быть Церковью, перестает быть богочеловеческим организмом, а становится просто одной из политических партий», — резюмировал архиепископ Николай.

В тему: В УПЦ призвали власть не нарушать конституционные права верующих — круглый стол.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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