В МИД назвали страны, куда украинцам крайне не рекомендуют ездить

Главное: В Министерстве иностранных дел Украины составили список стран с дельта-штаммом COVID-19, куда украинцам не рекомендуют ездить. Также приезжие из этих стран должны быть готовы к дополнительным карантинным ограничениям.
Детали: Гражданам Украины следует воздержаться от поездок в страны, где фиксируется большая вспышка дельта-штамма COVID. А тем, кто будет прибывать из них, рекомендуется быть готовыми к дополнительным карантинным ограничениям.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.
Как отмечается, МИД настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в страны, где наблюдается наибольшая вспышка дельта-штамма:
— Индия
— Великобритания
— Португалия
— Российская Федерация
Не ездить в эти страны рекомендуется до полной стабилизации эпидемической ситуации. Тем, кто сейчас находится на территории этих стран, следует четко соблюдать противоэпидемические требования и инструкции, а также безотлагательно обращаться в местные медицинские учреждения в случае появления симптомов ОРВИ.
Кроме того, по прибытию в Украину из этих стран следует быть готовыми к дополнительным карантинным ограничениям.
В тему: Дельта-штамм коронавируса обнаружен уже в 92 странах мира.
По словам ученых, новый штамм коронавируса Дельта уже доминирует в Британии, России и Португалии. Вскоре он будет доминировать по всей Европе, говорят ученые.