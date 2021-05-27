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Новости > В Черкассах верующие УПЦ отметили день памяти преподобномученика Макария и новомучеников Черкасских

В Черкассах верующие УПЦ отметили день памяти преподобномученика Макария и новомучеников Черкасских

Александра Кудрявцева
27.05.21 16:21
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В Черкассах верующие УПЦ отметили день памяти преподобномученика Макария и новомучеников Черкасских

Главное: В Черкассах верующие Украинской Православной Церкви отпраздновали день памяти преподобномученика Макария, Переяславского и Каневского чудотворца и святых новомучеников и исповедников Черкасских.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черкасской епархии, праздничное богослужение в кафедральном соборе УПЦ в Черкассах возглавил митрополит Ириней в сослужении архиереев и многочисленного духовенства.

Перед началом Божественной литургии архиереи и духовенство поклонились чудотворным мощам преподобномученика Макария, которые покоятся в Архангело-Михайловском соборе.

За богослужением молились игумены, игуменьи и монахи монастырей УПЦ. На торжествах в кафедральном соборе присутствовали мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, председатель Черкасского областного совета Анатолий Подгорный.

За литургией вознесли молитвы о мире в Украине и о Божьей помощи и защите от коронавирусной инфекции.

***Преподобномученику Макарию Каневскому в тяжелые для Православия времена пришлось вести непрерывную борьбу с иезуитами и униатами, которые пытались отобрать у монахов принадлежащие им земли и имущество, а братию заставляли покинуть монастырь и предать веру.

Когда татары напали на Овручский монастырь, преподобный долго молился со своей братией, а затем вышел к нападающим крестным ходом с иконами и хоругвями. Татарам показалось, что из монастыря вышло так много народу, что им его не одолеть, и они убежали, даже оставив раненых.

Святой преподобномученик Макарий имел дар прозорливости и чудотворения. В Каневе он исцелил слепого и умирающего.

В 1678 году турецкие нападающие ворвались в Каневский монастырь и потребовали от преподобного выдать им монастырские утварь и ценные вещи. Услышав ответ святого, все наши вечные сокровища на небе, они повесили его за руки и за ноги между двумя столбами. Через два дня преподобномученику отрубили голову.

Тело преподобномученика Макария Каневского похоронили под жертвенником того же храма.

В 1688 году при обновлении храма гроб преподобномученика был открыт и в нем обретено нетленное тело святого.

26 мая 2003 года мощи перенесены в Черкасский Свято-Михайловский кафедральный собор.

В тему: В Черкассах УПЦ открыла выставку икон местных мастеров.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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