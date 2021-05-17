Выявлено влияние коронавируса на стоимость чая

Главное: Индийскому чаю предрекли подорожание из-за пандемии коронавируса, серьезно затронувшей производителей популярного напитка.

Детали: На 90 плантациях в индийском штате Ассам, который лидирует в сфере выращивания чая, выявлены очаги коронавирусной инфекции COVID-19. Как сообщает Financial Times, по официальным данным, заболевание диагностировано у 500 работников плантаций. Однако производители не исключают, что реальные цифры могут быть значительно выше.

Кроме пандемии, Ассам и другие штаты Индии в этом году столкнулись с засухой, что также сказывается на снижении урожая в стране.

В тему: В Индии из-за большого количества сжигаемых трупов стали плавиться металлические детали печей крематориев. Местные чиновники жалуютя на то, что тела приходится сжигать без перерыва 24 часа в сутки.

Трупы также сбрасывают в реку Ганг.