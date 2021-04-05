Митрополит Онуфрий рассказал, какие бывают лекарства для души

Главное: Скорби и болезни восполняют недостаток покаяния, а покаяние является самым универсальным лекарством для души.

«Эти скорби и болезни составляют тот духовный крест, который мы должны взять на себя и понести, понести безропотно. Не говорить: „я ничего не сделал“, „за что мне такое?“. А просто безропотно, с благодарностью понести этот крест», — подчеркнул Его Блаженство.

Он сравнил такой духовный крест с аптечкой с лекарствами, которыми Господь исцеляет греховные раны.

«Скорби и болезни восполняют недостаток покаяния, а покаяние является самым универсальным лекарством для души, — но, если его недостаточно, мы еще дополняем свой курс лечения несением скорбей и болезней. И эту духовную аптечку мы должны понести с благодарностью Богу», — отметил Митрополит Онуфрий

Предстоятель УПЦ привел для сравнения пример с приемом у врача: «нормальный человек, когда врач выписывает ему лекарства, не выбрасывает их, а носит бережно с собой и пользуется ними».

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Фото: news.church.ua