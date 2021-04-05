Митрополит Онуфрий рассказал, какие бывают лекарства для души

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Локдаун парализовал движение в Киеве
В Киеве начался локдаун. За нарушение предусмотрены штрафы и уголовная ответственность
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Главные новости за 2 апреля 2021 года