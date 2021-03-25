Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Известный врач и священник УПЦ назвал самый опасный грех для человека

Известный врач и священник УПЦ назвал самый опасный грех для человека

Александра Кудрявцева
25.03.21 14:35
360
Известный врач и священник УПЦ назвал самый опасный грех для человека

Главное: Наиболее опасный грех — это вредная привычка, которая укоренилась в душе и совершается человеком сознательно.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом рассказал заслуженный врач Украины, священник Украинской Православной Церкви Ростислав Валихновский в новом выпуске цикла «Духовный иммунитет».

«Возможно, мы выберем один из грехов из перечня святителя Григория Двоеслова. Возможно, вы назовете другой грех. Но самым страшным грехом есть грех, который осуществляется без насилия страсти. Это грех, который нас никто не заставляет творить, но мы совершаем его сознательно», — отметил священник.

По его словам, самым опасным грехом является именно тот грех, который мы могли бы и не совершать.

«Когда есть внешнее или внутреннее давление на душу, например, человек привык часто курить или употреблять алкоголь или наркотики, то это является насилием над душой. Это страшная зависимость. Но речь о том, если, например, грех — злословие, когда человек привык говорить злые слова и не может без этого обойтись. Буквально, его речь и личностная физиология наполнена почти на 100% злыми словами», — объяснил отец Ростислав.

Священник напомнил, что в любой ситуации мы стоим перед выбором: совершать или не совершать грех, тем самым определяя направление своей силы воли.

«Мы знаем что-то не очень хорошее об определенном человеке. Только мы и никто другой. Вдруг мы оказываемся в обществе людей, в котором говорят об этом человеке. Мы можем сказать, а можем умолчать — это в нашей воле, нас никто не заставляет. Нет ни внешнего, ни внутреннего насилия в отношении нас, и мы, понимая, что сделаем плохо этому человеку, все равно говорим недобрые слова о нем, обзываем, осуждаем за спиной», — объяснил Ростислав Валихновский.

Священник обратил внимание на слова святых отцов о том, что причиной страстей, которые уже сформировались в плохую привычку или зависимость, являются именно произвольные грехи.

«Когда нет никакой тяги, никакого насилия, мы видим, что это действительно мелочь для нас, но все равно творим грех. Святые отцы говорят именно о том, что мы сами являемся творцами болезней под названием „страсти“ в нашей душе. Мы сами выбираем в такой ситуации не Божье, а дьявольское», — подчеркнул священник.

Отец Ростислав напомнил слова преподобного Антония Великого о том, что «человек, который придерживается заповедей Господних, соединяется с ангелами Божьими, а если по своей воле творит творит грехи, то связывается с демонами-мучителями».

В тему: Известный врач-священник УПЦ рассказал о 7 Таинствах Церкви.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

25.03.21 09:25

Ковид-вакцина: за последствия никто не ответит. Даже по понятиям

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
22.03.21 09:05

Львов против лидеров

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Экс-чиновник пытается заблокировать ряд крупных украинских СМИ
25.03.21 14:48

Экс-чиновник пытается заблокировать ряд крупных украинских СМИ

Автор: From-ua.com

Выбор редакции
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Бензин в Украине будет дорожать
Бензин в Украине будет дорожать
Пубертатный период (подростковый возраст): что происходит с украинскими юношами и девушками?
Пубертатный период (подростковый возраст): что происходит с украинскими юношами и девушками?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
25.03.21 16:16

Карантин в Киеве: маршрутки забрасывают камнями за отказ остановиться
25.03.21 16:04

Епископ УПЦ объяснил, что поможет исцелить украинское общество
25.03.21 15:26

Билл Гейтс назвал дату победы над коронавирусом
25.03.21 15:13

Митрополит Антоний рассказал, в чем искать смысл жизни
25.03.21 14:36

В Украине «покраснели» еще две области
25.03.21 14:35

Известный врач и священник УПЦ назвал самый опасный грех для человека
25.03.21 13:37

В Украину отправили первую партию китайской вакцины от коронавируса
25.03.21 13:07

Появилось видео момента смерти женщины-военнослужащей в Черноморском
25.03.21 13:00

ЧАЭС перевели на особый режим
25.03.21 12:52

Большинство украинцев не хотят вакцинироваться непонятным индийским препаратом
25.03.21 15:26

Билл Гейтс назвал дату победы над коронавирусом
25.03.21 14:36

В Украине «покраснели» еще две области
25.03.21 13:37

В Украину отправили первую партию китайской вакцины от коронавируса
25.03.21 10:11

В Украине зафиксирована очередная смерть после вакцинации от коронавируса
25.03.21 09:52

COVID-19 в Украине продолжает обновлять страшные антирекорды
25.03.21 09:09

В Киеве подорожает проезд в маршрутках
25.03.21 00:48

Отбор на ЧМ-2022: Украина играет вничью с Францией
24.03.21 19:00

Главные новости за 24 марта 2021 года
24.03.21 16:16

В Киеве могут остановить общественный транспорт
24.03.21 15:30

Названа причина смерти женщины на Одесщине, которая умерла после прививки от коронавируса
20.03.21 20:00

21 марта "Перший Незалежний" покажет спецэфир к празднику Торжества Православия
21.03.21 13:06

Британцы и японцы запустили с Байконура космический мусорщик
20.03.21 13:50

Православный фильм «Где ты, Адам?» покажут в шести городах Украины в день Торжества Православия
21.03.21 11:08

Жертвами коронавируса в Украине стали еще 166 человек
21.03.21 12:24

Митрополит Антоний рассказал о духовном смысле праздника Торжества Православия и о переносе Крестных ходов в Украине
21.03.21 11:12

По прогнозам ученых, Арктика скоро может снова позеленеть и зацвести
21.03.21 15:11

На Полтавщине мужчина пытался «телепортироваться» домой, забравшись на крышу школы
20.03.21 11:52

Стало известно о влиянии погодных условий на скорость распространения COVID-19
20.03.21 13:03

В мире назревает катастрофическая нехватка еды
20.03.21 12:15

Предстоятель УПЦ рассказал, какой пост полезный для человека
Фото и Видео
Появилось видео момента смерти женщины-военнослужащей в Черноморском
Появилось видео момента смерти женщины-военнослужащей в Черноморском
Появилось видео момента смерти женщины-военнослужащей в Черноморском
Появилось видео момента смерти женщины-военнослужащей в Черноморском
Пожар в Харьковской области: погиб маленький мальчик
Пожар в Харьковской области: погиб маленький мальчик
В России нашли истощенных девочек, «выращенных» кошками
В России нашли истощенных девочек, «выращенных» кошками
Появилось видео, как Кравчуку вкололи Covishield
Появилось видео, как Кравчуку вкололи Covishield
Олимпиада в Токио официально «стартовала»
Олимпиада в Токио официально «стартовала»
Опубликовано видео, как в Венецию заплыли дельфины
Опубликовано видео, как в Венецию заплыли дельфины
Опубликовано видео, как «треснул» Тбилиси
Опубликовано видео, как «треснул» Тбилиси
На остановках в Киеве образуются огромные очереди. Пассажиры блокируют транспорт
На остановках в Киеве образуются огромные очереди. Пассажиры блокируют транспорт
Самую большую картину в мире продали за гигантские деньги
Самую большую картину в мире продали за гигантские деньги
Появилось видео необычного водного ЧП в Египте
Появилось видео необычного водного ЧП в Египте
fraza.com
Новости блогосферы
25.03.21 08:59

Про украинскую недоэкономику: хватит нас пугать Аргентиной с Турцией
17.03.21 09:05

Сбываются самые мрачные пророчества Оруэлла...
16.03.21 15:10

Китай вытер ноги об Украину
15.03.21 10:37

Реквием по украинскому чернозему

Опрос

Если бы выборы президента были сегодня, за кого бы вы проголосовали?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.