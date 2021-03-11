Известный врач-священник УПЦ рассказал о 7 Таинствах Церкви

Главное: Через церковные Таинства человек получает от Бога благодать — силу, которая помогает молиться, бороться с грехом и творить по-настоящему добрые дела.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом рассказал заслуженный врач Украины, священник Украинской Православной Церкви Ростислав Валихновский в новом выпуске цикла «Духовный иммунитет».

«Первое церковное Таинство — Крещение и Миропомазание, когда мы становимся христианами; когда мы создаем христианскую семью, то на каждого из нас — на мужчину и женщину — сходит благодать Духа Святого в Таинстве венчания. Уникальным является Таинство Священства, когда христианин становится священником. Мы знаем три степени священства: диакон, пресвитер (иерей) и епископ. И диакон, и священник, и епископ служат в Святой Апостольской Православной Церкви и, собственно, совершают все церковные Таинства», — объяснил отец Ростислав.

По его словам, Таинства Исповеди и Причастия непосредственно связаны со способностью человеческой природы грешить и терять благодать. Именно эти Таинства «восстанавливают благодать».

Седьмое Таинство — Елеосвящение, или Соборование, когда «елей освящается молитвой священнослужителей, священников и становится лекарством для лечения от духовных и даже физических болезней».

Ростислав Валихновский напомнил, что к каждому Таинству необходимо подходить «со стопроцентным доверием Богу и верой в силу Таинств, с открытым и абсолютно чистым сердцем».

«Таинства Святые и благодать Духа Святого помогают нам при том условии, если мы обращаемся к Богу Святому с верой, с просьбой о помощи, чтобы Господь дал нам Свою силу, Свою мощь в повседневной жизни. Если человек не проводит честную, искреннюю, угодную Богу, то есть соответствующую Его святым заповедям, жизнь, то никакое таинство не будет действовать», — сказал священник.

Он отметил, что обращаясь к Богу за помощью, мы и сами должны прилагать все усилия.

«Без Бога — не до порога» — гласит народная поговорка. Каждое мгновение мы должны отдавать Творцу, каждое мгновение мы стоим перед Богом. И, по словам святого Иоанна Златоуста, мы должны именно в таком состоянии жизни, в таком бытии надеяться на то, что Господь нам через Таинства даст силы, даст Свою благодать«, — сказал отец Ростислав.

Священник-врач обратил особое внимание на завет Господа обязательно участвовать в Таинстве всех Таинств — Таинстве Евхаристии.

Отец Ростислав отметил, что, участвуя в Таинствах Церкви, мы безусловно, будем меняться к лучшему, а кроме того, будем наблюдать этот процесс исцеления нашей души, ума и тела.

По его словам, есть огромное количество свидетельств об исцелении людей, которые постоянно подходили к Таинствам Исповеди и Причастия от духовных и даже от, казалось бы, неизлечимых болезней.

«Мы должны понимать, что Таинства в первую очередь нацелены на то, чтобы мы стяжали благодать Духа Святого и собирали сокровища свои в вечную сокровищницу в Царстве Небесном», — подытожил Ростислав Валихновский.

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