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Новости > В РПЦ заявили о необходимости встречи в «Амманском формате» из-за действий Фанара

В РПЦ заявили о необходимости встречи в «Амманском формате» из-за действий Фанара

Александра Кудрявцева
23.03.21 17:44
348
В РПЦ заявили о необходимости встречи в «Амманском формате» из-за действий Фанара

Главное: Православная Церковь ищет пути восстановления механизмов соборности, пострадавшей от легализации украинского раскола Патриархом Варфоломеем.

Детали: Об этом заявил глава Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Иларион (Алфеев) в интервью «РИА Новости», комментируя открытое письмо Иерусалимского Патриарха Феофила к Предстоятелям Поместных Православных Церквей для совместного обсуждения кризиса в мировом Православии и возможного повторения встреч в «Амманском» формате.

«Патриарх Феофил, созывая Предстоятелей на общую встречу, выступает голосом соборности Церкви. Православная Церковь ищет пути восстановления механизмов соборности, пострадавшей от единоличного решения одного из первоиерархов. Иерусалимская Церковь — матерь всех Церквей. Она — старейшая по времени своего основания, ее значение для христиан всего мира совершенно особое в силу хранимых ею великих общехристианских святынь», — отметил митрополит Иларион.

По его словам, положение в мировом Православии является сегодня критическим, и угроза раскола распространяется на Поместные Православные Церкви.

«Легализация украинского раскола и получение им статуса автокефалии не воссоединили православных Украины, как это было обещано Фанаром. Напротив, разделение, существовавшее в одной стране, теперь начинает распространяться на весь православный мир. Несмотря на колоссальное политическое давление со стороны внешних сил, большинство Поместных Церквей отказывается признавать украинский раскол. Даже в тех немногих Церквах, где Предстоятели признали раскольников, — в Элладской, Александрийской, Кипрской, — значительная часть иерархии не согласилась с этим решением, а иерархи, даже признавшие новую „церковь“, избегают сослужения с раскольниками. В свою очередь, Русская Церковь была вынуждена, как этого требуют каноны, расторгнуть общение с теми Предстоятелями и иерархами, которые признали раскол», — объяснил владыка.

Митрополит Иларион рассказал, что некоторые греческие авторы высказывали неудовольствие в связи с идеей встречи в Аммане, поскольку она была созвана не Константинопольским патриархатом, и объяснил беспочвенность претензий.

«В истории и церковно-каноническом праве подобные встречи предстоятелей никак не ограничивались. Во-вторых, есть прецеденты, когда соборы с участием других предстоятелей созывали Иерусалимские, а не Константинопольские патриархи», — отметил глава ОВЦС.

Он напомнил про Иерусалимские соборы 764 и 1443 годов, а также как в 1522 году в Иерусалиме соборно низложили митрополита Созопольского Иоанникия, захватившего константинопольский престол, а в 1672 году было осуждено протестантствующее исповедание веры, ходившее под именем Константинопольского Патриарха Кирилла Лукариса.

Митрополит Иларион выразил надежду, что новая встреча глав Поместных Православных Церквей в «Амманском формате» состоится.

«Видимо, придется подождать, пока ограничения, связанные с пандемией, будут ослаблены. Но такая встреча необходима, потому что представителям Поместных Православных Церквей очень важно встречаться, чтобы обсуждать существующие проблемы», — отметил митрополит Иларион.

В тему: В РПЦ считают, что захваты храмов в Украине провоцирует пропаганда против УПЦ.

 
 
Тэги: РПЦ, новости православия, УПЦ

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