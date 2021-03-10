В РПЦ считают, что захваты храмов в Украине провоцирует пропаганда против УПЦ

Главное: Захваты храмов Украинской Православной Церкви провоцирует пропаганда против канонической Церкви.

Детали: Об этом заявил глава Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Иларион (Алфеев), сообщает Patriarchia.ru.

"Я очень надеюсь на то, что общественность и в Украине, и за ее пределами наконец обратит внимание на то беззаконие, которое творилось при президенте Порошенко и которое, к сожалению, полностью не исчерпалось, потому что время от времени мы продолжаем слышать о захватах храмов, а та пропаганда, которая приводит к этим захватам, продолжается«,- подчеркнул архиерей.

Он отметил, что суть пропаганды против УПЦ сводится к тому, что она якобы является «пятой колонной Кремля», что это «русская Церковь на Украине», тогда как на самом деле это национальная Церковь Украины, объединяющая большинство православных верующих и украинских граждан.

«Пока эта беззаконная пропаганда будет продолжаться, до тех пор, к сожалению, будут продолжаться захваты храмов. Я очень надеюсь на то, что эта пропаганда будет приостановлена и православным верующим Украины дадут жить спокойно», — заключил митрополит Иларион.

Как сообщалось ранее, за последние 7 лет около 500 храмов УПЦ и общин стали жертвами рейдерских захватов или покушений. Наиболее горячие точки — в Тернопольской, Ровенской, Волынской, Черновицкой-Буковинской и Винницкой епархиях УПЦ.

В феврале более 300 представителей приходов захваченных храмов Украинской Православной Церкви, провели съезд, результатом которого стало обращение к Президенту Украины Владимиру, премьер-министру Денису Шмыгалю, главе ВРУ Дмитрию Разумкову и к депутатам Верховной Рады.

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