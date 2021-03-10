Выявлена связь между чаем и артериальным давлением

Главное: Как чай влияет на давление? Об этом узнали ученые.

Детали: Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне и Копенгагенского университета выявили связь между чаем и артериальным давлением. Их цитирует издание Cellular Physiology and Biochemistry.

Так, ученые установили: «Смесь черного и зеленого чая активируют белки ионных каналов в стенках кровеносных сосудов, что приводит к их расслаблению. Поэтому систематическое употребление чая приводит к снижению артериального давления».

В отчете сказано: «Два флавоноидных соединения катехинового типа (эпикатехингаллат и эпигаллокатехин-3-галлат), обнаруженные в чае, активируют определенный тип белка ионного канала под названием KCNQ5, который позволяет ионам калия диффундировать из клеток стенок кровеносных сосудов, уменьшая клеточную возбудимость».

Дело в том, говорится в работе, что эти соединения содержатся в растении Camellia sinensis, из листьев которого производят как черный, так и зеленый чай, различающиеся только по степени ферментации.

Эксперты отмечают: «Так как KCNQ5 находится в гладких мышцах, выстилающих кровеносные сосуды, его активация катехинами чая способствует расширению кровеносных сосудов и уменьшению кровяного давления. Это объясняет антигипертензивные свойства чая и может привести к разработке новых препаратов для снижения артериального давления».

Кроме этого информируется: «Также KCNQ5 экспрессируется в различных частях мозга, где он регулирует электрическую активность и передачу сигналов между нейронами. Нарушение канала KCNQ5 может вызвать эпилептические судороги, энцефалопатию и нарушения развития».

В работе сказано: «Так как катехины преодолевают гематоэнцефалический барьер, открытие их способности активировать KCNQ5 может, по мнению авторов, в будущем привести и к созданию препаратов для лечения дисфункций мозга, связанных с возбудимостью».

Также удалось выяснить следующее, говорится в публикации: «Нагревание зеленого чая до 35 градусов Цельсия изменяет его химический состав таким образом, что делает активацию KCNQ5 более эффективной».

Ученые резюмируют: «Независимо от того, пьете вы чай холодным или горячим, этот порог достигается, так как температура человеческого тела составляет более 36 градусов по Цельсию. Просто употребляя чай, мы активируем его полезные антигипертензивные свойства».

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