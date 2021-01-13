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Новости > Митрополит Антоний рассказал, что поможет бороться с темными силами

Митрополит Антоний рассказал, что поможет бороться с темными силами

Александра Кудрявцева
13.01.21 15:35
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Митрополит Антоний рассказал, что поможет бороться с темными силами

Главное: Церковь учит верующих быть внимательными и бдительными в борьбе с темными силами, а также просить помощи у Господа.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний на канале «Витражи», отвечая на вопрос о том, что такое «обстояние бесовское» и как от него защититься.

Владыка объяснил, что часто разговоры о темных силах несерьезно воспринимаются современными людьми: одним это кажется «пережитком темного прошлого» или симптомами нервных заболеваний, помутнением сознания.

«Враги нашего спасения хотят, чтобы мы о них не знали, не замечали и, разумеется, не боролись. Они могут вообще о себе не заявлять, им это не выгодно, да и нужды нет. Все, кто не стремится от них спастись, кто не спешит ко Христу Спасителю, те в их власти. Они заявят о своей власти тогда, когда помочь уже нельзя будет. Этим объясняется то, что не все чувствуют это «обстояние», — отметил митрополит Антоний.

Он подчеркнул, что чувствовать такое влияние могут все, «кто реально воспринимают мир, который открыт действию и Божию, и вражию».

«Кто хочет следовать заповедям Божиим, механически не выходит из сферы действия врагов спасения. Мир во зле лежит, и христиане не могут не быть воинами, борцами. Не хотеть сражаться в бою может лишь дезертир, потому и неудивительно, что многие становятся пленниками вражьими. Не все подпадают под явное действие, парализующее волю, и становятся явно бесноватыми, но почти все знают, как незаметно враг подходит и внушает такое, что может мучить каждого. И, конечно, муку эту знают все, кто старается бороться с действием вражьим. Многие знают, как мгновенно вспыхивает обида, раздражение, иногда вдруг приходит „открытие“: у кого-то стали вырисовываться прежде не замечаемые недостатки, чей-то поступок получил явно отрицательный оттенок, или какое-то смутное предощущение грозящей неприятности», — рассказал архиерей.

Владыка напомнил, что Церковь напоминает нам об этих действиях темных сил, «учит бдительности, наставляет молиться, просить помощи Божией, вразумления и утешения, и прежде всего, надежды, ведь Господь не оставляет на Него уповающих».

В тему: В епархиях УПЦ передали Рождественские подарки врачам, пациентам больниц и нуждающимся.

 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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