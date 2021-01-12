Митрополит Антоний рассказал, что поможет ориентироваться в современном инфопространстве

Главное: Современный человек должен использовать дар рассуждения и применять «информационную гигиену», чтобы не потерять себя и сохранить правильное понимание реальной ситуации.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) рассказал в эфире телеканала «112 Украина» в рамках телемарафона «Рождество Христово. Люди».

«Господь наделил нас умом, и у нас есть возможность рассуждать — что правильно, что неправильно, что принимать, где ограничиться, — отметил митрополит Антоний. — Полагаю, что каждый современный человек должен включать эту возможность — рассуждать, и знать, что накопление информации человека не обогащает, а только отягощает».

По его словам, вместе с информацией человек накапливает и заложенные в ней идеи, поскольку «нет никакого абсолютно независимого информационного ресурса — всегда информация подается с какой-то определенной целью».

«Поэтому мы должны применять определенную информационную гигиену — т.е. самоограничиваться в том восприятии информации, которая дает нам объективно оценивать то, что происходит. Даже если у нас масса разных информационных источников, мы должны избрать для себя те, которые, с нашей точки зрения, наиболее объективные. И не воспринимать их сразу с абсолютной верой, а включать возможность рассуждения», — пояснил он.

При этом, уточнил управделами УПЦ, не нужно замыкаться и уходить из реальной жизни, «потому что, если ты не будешь знать, что происходит, тобой могут манипулировать». Также, добавил он, легко манипулировать и человеком, который настолько поглощен массой различной информации, что не может в ней разобраться и тонет в ней.

«Для верующего человека всегда важно помнить цель своего существования, для чего Бог дает нам жизнь, — подчеркнул митрополит Антоний. — Он дает только по Своей любви, чтобы мы могли эту любовь с Ним разделить. А чтобы быть способным разделить эту любовь, мы должны жить так, как Он учит. Т.е. в потоке этой информации нужно сделать так, чтобы наш внутренний мир был защищен. Он будет защищен, если мы будем молиться, работать над собой».

Время, которое мы проводим за монитором или телеэкраном, можно посвятить самообучению, добавил управляющий делами УПЦ. Например, изучению информации о своей вере, истории — это, по его словам, также позволит «легче давать оценку тому, что сейчас с нами происходит».

В тему: Миллионы украинцев увидели телемарафон «Рождество Христово. Люди» на телеканале «112 Украина».

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