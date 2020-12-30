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Новости > Митрополит Элладской Церкви назвал признание ПЦУ источником зол для Православия

Митрополит Элладской Церкви назвал признание ПЦУ источником зол для Православия

Александра Кудрявцева
30.12.20 15:36
689
Митрополит Элладской Церкви назвал признание ПЦУ источником зол для Православия

Главное: Неканоническая автокефалия, предоставленная Константинопольским Патриархатом Православной Церкви Украины — это «источник зол и зияющая язва», исцелить которую может только Всеправославный Собор.

Детали: Об этом сказал иерарх Элладской Православной Церкви митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим в интервью греческому изданию Рentapostagma, сообщает Mospat.ru.

Из-за упоминания за богослужением Епифания архиепископом Кипрским Хризостомом произошло «разделение синодального тела Автокефальной Церкви Кипра», напомнил митрополит Серафим.

«Год назад упоминание митрополита Епифания в качестве „предстоятеля“ автокефальной церкви Украины Архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом вызвало споры и недовольство в Элладской Церкви, так как произошло вне канонического голосования и официального решения Собора иерархов Греции», — отметил архиерей.

«Источник скольких зол существовал и до сих пор существует — это зияющая и истекающая гноем открытая язва неканонической и антицерковной Автокефалии на Украине! Одно зло тянет за собой тысячу других», — подчеркнул митрополит Серафим.

Он также отметил, что «к сожалению, эта глубокая рана не заживет до тех пор, пока Патриарх Варфоломей и все Блаженнейшие Предстоятели Поместных Автокефальных Православных Церквей, собравшись во Всеправославном Соборе, не урегулируют в Духе Святом эту требующую срочного разрешения сущностную церковную межправославную проблему».

По словам митрополита Серафима, острый и сложный украинский вопрос возник в результате постоянного и тягчайшего давления со стороны политических субъектов (США и украинского руководства) на Вселенский Патриархат, Грецию и другие страны.

В тему: В УПЦ считают, что визит Варфоломея в Украину спровоцирует противостояние на религиозной почве.

 
Тэги: новости православия, ПЦУ

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