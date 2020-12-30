Главные новости за 30 декабря 2020 года

- Курс гривны немного вырос. Доллар и евро дешевеют.
- Министр здравоохранения Максим Степанов говорит, что Украина подготовилась к массовой вакцинации населения от коронавируса. Осталось лишь дождаться вакцину.
- Владимир Зеленский поведал, что вакцинация от коронавируса в Украине будет масштабной. Используют китайский препарат.
- В Украине зафиксировано почти полмиллиона безработных. Это меньше, чем было в сентябре.
- Обнаружив вирусный заряд в воздухе на уровне, который может быть вредным для здоровья людей, биосенсор подает предупредительный сигнал.
- В Монголии произошла первая смерть от COVID-19. Появились данные по заболеваемости.