Главные новости за 30 декабря 2020 года

- Курс гривны немного вырос. Доллар и евро дешевеют.

- Министр здравоохранения Максим Степанов говорит, что Украина подготовилась к массовой вакцинации населения от коронавируса. Осталось лишь дождаться вакцину.

- Владимир Зеленский поведал, что вакцинация от коронавируса в Украине будет масштабной. Используют китайский препарат.

- В Украине зафиксировано почти полмиллиона безработных. Это меньше, чем было в сентябре.

- Обнаружив вирусный заряд в воздухе на уровне, который может быть вредным для здоровья людей, биосенсор подает предупредительный сигнал.

- В Монголии произошла первая смерть от COVID-19. Появились данные по заболеваемости.