Жертвами COVID-19 в Украине за сутки стали 186 людей

Главное: Коронавирус в Украине не отступает. Стало известно о новых жертвах.

Детали: COVID-19 продолжает убивать украинцев. Данные на пятниц, 25 декабря, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Чиновник сообщает, что за сутки зараза убила 186 людей. С начала пандемии жертвами коронавируса в нашей стране стали уже 17 581 человек.

За отчетный период выявили еще 11 035 больных (всего уже 1 012 167 случаев).

За сутки провели 58 874 тестов: методом ПЦР – 37 873, методов ИФА – 21 001.

Отмечается, что среди новых заболевших 484 ребенка и 388 медработников. Госпитализировали 2 739 человек.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве – 1 038 человек.

За все время победили заразу 646 772 человека.

В тему: мы писали, что жесткий карантин в Украине переносить не собираются.