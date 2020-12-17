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Новости > В УПЦ рассказали, что самое главное нужно просить у великомученицы Варвары

В УПЦ рассказали, что самое главное нужно просить у великомученицы Варвары

Александра Кудрявцева
17.12.20 11:48
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В УПЦ рассказали, что самое главное нужно просить у великомученицы Варвары

Главное: Житие святой Варвары гласит, что перед своей смертью она вымолила у Бога особый дар: помогать всем тем, кто хочет исповедоваться и причаститься Святых Христовых Таин перед кончиной, чтобы свято перейти в жизнь вечную.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал иерей Андрей Чиженко в комментарии для портала «Православная жизнь».

«У святой Варвары просят исповедоваться и причаститься Тела и Крови Христовых перед смертью, и очищенным от грехов, впустившим в себя Бога, ставшим храмом Духа Святого перейти в вечность. Неоднократно святые отцы нам говорят о том, что очень спасительно перед смертью принять Таинства Покаяния, Елеосвящения, Причащения.

Очень важно молиться святой великомученице Варваре о вышеуказанных святых благах не только за себя, но и за своих близких», — рассказал священник.

Иерей Андрей поделился случаями из священнической практики, как несколько раз «был свидетелем, как упорная, неотступная молитва жен вымаливала их „советских“ мужей. И закоренелые „советские сильные мужчины“, которые очень редко в своей жизни переступали пороги храмов, перед смертью исповедовались и причащались...Так велика молитва святой великомученицы Варвары, соединенная с нашей сердечной молитвой».

«В нашей молитве мы призываем Божью благодать на своих родственников, и посредством нашей молитвы они освящаются. Об этом сказал сам святой первоверховный апостол Павел. Главное — не унывать, но твердо, неотступно уповать на Бога и стоять на молитве...

По возможности читайте акафист великомученице Варваре хотя бы раз в неделю. А каждый день читайте ей молитву о муже, жене, о детях и родственниках. И чудо по молитвам этой удивительной святой обязательно произойдет. Господь откроет молитвами святой великомученицы Варвары нам и нашим близким двери в рай», — посоветовал священник.

В тему: Митрополит Антоний объяснил, как ощутить действие благодати Божией в обычной жизни.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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