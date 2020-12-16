Митрополит Антоний объяснил, как ощутить действие благодати Божией в обычной жизни

Главное: Царство Божие внутри нас, ведь каждому из нас дана благодать.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний в видеоблоге на канале «Витражи».

«Мы грешные, самые обычные люди не просто можем в какие-то исключительные моменты признать, что и нас Господь не оставляет своей благодатью, но и должны понуждать себя обратить на это внимание. Мы можем не чувствовать ничего особенного, кстати, на особенное не стоит настраиваться; но не потому что ничего не происходит, а потому что ум и сердце заняты другим. Пока живем, стоит задуматься: если б не Господь, многое в жизни было бы сложнее, запутаннее и бессмысленнее», — отметил митрополит Антоний.

Владыка напомнил, что если бы не благодать Божия, многое из пережитого еще тяжелее бы ощущалось, а если бы не милость Божья, то многих радостных минут не было бы в жизни.

«Это же он, наш Спаситель, устраивал встречи с теми, кто мог благотворно повлиять на события в жизни. Если бы не дал Господь, то сколько светлого и доброго могло бы просто пролететь мимо. Чтобы не ограничиваться определениями, перечитаем акафист митрополита Трифона (Туркестанова), написанный им для выражения благодарности Богу за все. Там мы встретим то, что было дано не только вдохновенной и искренней душе князя-монаха, но и нам. Разница в том, что он благоговел, а мы считаем, что ничего особенного в этом нет. Не все могут облекать свою благодарность в поэтические образы и сравнения, но все могут развивать в себе внимательность и благодарность. Не сразу возможно осенит мысль, что без помощи Божией не вынести всего, но все же можно силой воли организовать свои разбегающиеся мысли и смиренно признать, что «без Бога ни до порога», — сказал митрополит Антоний.

Управделами УПЦ подчеркнул, что Господь поможет увидеть, что Его благодать растила в душе все доброе, воодушевляла на покаяние, «терпя наши промахи, ошибки, нашу черствость и нерадение».

«Благодать Божья держит нас на земле, Господь ждет, когда мы образумимся. Ждет не как платы, а как счастливого рассвета для нас, очнувшихся от греховного сна и вдруг поверивших в любовь Божию», — заключил владыка Антоний.

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