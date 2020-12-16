Двое бандитов дерзко ограбили девушку в одном из киевских спальников

Главное: Двое преступников в балаклавах ограбили 29-летнюю девушку на левом берегу Киева. В общем сложности им удалось забрать около 1 млн гривен.

Детали: В Днепровском районе Киева произошло нападение, во время которого двое мужчин ограбили девушку. Как сообщает «Обозреватель» со ссылкой на собственные источники, вечером 16 декабря на ул. Митрополита Андрея Шептицого к автомобилю Nissan Juke подбежали двое мужчин в масках-балаклавах с ломами в руках. Один их них разбил стекло водительской двери и вытащил девушку на улицу, а второй в это время достал из салона две сумки с деньгами.

После этого грабители сели в автомобиль Skoda и скрылись с места преступления.

Таким образом, добычей грабителей стал 1 млн гривен. Часть этих средств была в валюте.

По информации издания, девушке 29 лет. Она бухгалтер в диагностическом центре. Также стало известно, что ограбление попало на камеру видеонаблюдения.

В тему: В начале 2019 года в Борисполе Киевской области грабитель подстерег 18-летнюю девушку на одной из улиц города. Угрожая шприцом «со смертельной инъекцией», он заставил ее отдать ему телефон, деньги, банковские карты, а так же назвать PIN-коды к картам. По горячим следам бандита удалось задержать.