Главные новости за 15 декабря 2020 года

- Народные депутаты Украины приняли закон о госбюджете на 2021 год. «За» проголосовали 289 парламентариев.

- За сутки в Украине от COVID-19 умерли 233 человека. Но заболеваемость снизилась.

- В Украине с 19 декабря начинают действовать новые карантинные ограничения. Продлятся они как минимум до конца зимы.

- Курс гривны вырос. Цена доллара упала.

- В ВОЗ сделали очередное резонансное заявление. Оно касается правил ношения масок.

- Оливер Стоун привился от коронавируса. Он вколол себе российскую вакцину.