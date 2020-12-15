Заболеваемость от COVID-19 в Украине начала падать

Главное: За сутки в Украине от COVID-19 умерли 233 человека. Но заболеваемость снизилась.

Детали: Заболеваемость от COVID-19 в Украине снижается. Данные на вторник, 15 декабря, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Он сообщил, что за сутки выявили еще 8 416 случаев заразы. С начала пандемии заболели уже 909 082 человека.

Среди заболевших – 412 детей и 447 медработников. Были госпитализированы 1 479 человек.

Было проведено 55 856 тестов: методом ПЦР – 31 963, методом ИФА – 23 893.

При этом за сутки болезнь победили 16 150 человек.

Наибольший прирост больных зафиксировали в Киеве – 1 559 случаев.

Жертвами заразы за сутки стали 233 человека. Всего коронавирус унес уже 15 480 жизней.

До сих пор болеют 386 214 человек.

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