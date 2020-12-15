Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Заболеваемость от COVID-19 в Украине начала падать

Заболеваемость от COVID-19 в Украине начала падать

Агата Кловская
15.12.20 08:59
454
Заболеваемость от COVID-19 в Украине начала падать

Главное: За сутки в Украине от COVID-19 умерли 233 человека. Но заболеваемость снизилась.

Детали: Заболеваемость от COVID-19 в Украине снижается. Данные на вторник, 15 декабря, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Он сообщил, что за сутки выявили еще 8 416 случаев заразы. С начала пандемии заболели уже 909 082 человека.

Среди заболевших – 412 детей и 447 медработников. Были госпитализированы 1 479 человек.

Было проведено 55 856 тестов: методом ПЦР – 31 963, методом ИФА – 23 893.

При этом за сутки болезнь победили 16 150 человек.

Наибольший прирост больных зафиксировали в Киеве – 1 559 случаев.

Жертвами заразы за сутки стали 233 человека. Всего коронавирус унес уже 15 480 жизней.

До сих пор болеют 386 214 человек.

В тему: мы писали, что названы животные, которые имеют наибольшую вероятность заразиться коронавирусом.

Тэги: общество, здоровье, новости Украины, коронавирус, пандемия, COVID-19

Комментарии

Статьи

11.12.20 20:50

5 самых тяжелых, но важных фильмов о войне

Автор: Анастасия Лях

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
14.12.20 10:23

Как понять, что ковидопандемия – все еще фейк

Автор: Василий Кузнецов

Дайджест

Неизвестный проект НАСА
14.12.20 17:39

Неизвестный проект НАСА

Автор: Русский еврей

Выбор редакции
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

В Украине до конца зимы вводятся новые карантинные ограничения

В Украине до конца зимы вводятся новые карантинные ограничения
15.12.20 09:09
1143
Последние новости
15.12.20 09:26

Синоптики рассказали о погоде в Украине на ближайшие выходные, 19-20 декабря
15.12.20 09:18

В Каменском подростки жестоко поиздевались над сверстником. Все это снимали на видео
15.12.20 09:12

Курс гривны продолжает потихоньку укрепляться
15.12.20 09:09

В Украине до конца зимы вводятся новые карантинные ограничения
15.12.20 08:59

Заболеваемость от COVID-19 в Украине начала падать
14.12.20 20:14

Стала известна цена первого ноутбука от Nokia
14.12.20 18:59

Главные новости за 14 декабря 2020 года
Фото и Видео
В Житомире у пьяной женщины отобрали пятерых детей
В Житомире у пьяной женщины отобрали пятерых детей
В Житомире у пьяной женщины отобрали пятерых детей
В Житомире у пьяной женщины отобрали пятерых детей
В Каменском подростки жестоко поиздевались над сверстником. Все это снимали на видео
В Каменском подростки жестоко поиздевались над сверстником. Все это снимали на видео
В Украине до конца зимы вводятся новые карантинные ограничения
В Украине до конца зимы вводятся новые карантинные ограничения
Британцы создали очень необычный алкогольный напиток
Британцы создали очень необычный алкогольный напиток
В Киеве полицейские держали в гараже мужчину, требуя от него взятку
В Киеве полицейские держали в гараже мужчину, требуя от него взятку
«Слуга народа» назвал Covid-19 вымышленной болезнью
«Слуга народа» назвал Covid-19 вымышленной болезнью
В Харькове заживо сгорели два человека
В Харькове заживо сгорели два человека
Под Киевом конфликт в автобусе из-за маски перерос в серьезную драку
Под Киевом конфликт в автобусе из-за маски перерос в серьезную драку
В Одесской области произошло кровавое ДТП: пострадали семь человек
В Одесской области произошло кровавое ДТП: пострадали семь человек
Стало известно, на каком месте находится Украина по смертности от коронавируса
Стало известно, на каком месте находится Украина по смертности от коронавируса
fraza.com
Новости блогосферы
07.12.20 15:42

Украинские реформы - это страшно
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.