Ученые доказали, что первобытные люди имели представление о похоронах десятки тысяч лет назад

Главное: Французские ученые установили, что первобытные люди имели представление о погребальных ритуалах уже несколько десятков тысяч лет назад.

Детали: Антропологи Национального центра научных исследований и Национального музея естественной истории Франции раскрыли полувековую тайну останков неандертальца, жившего около 41 тыс. лет назад. Как сообщает Lenta.ru, ученые обнаружили доказательство, что останки ребенка двухлетнего возраста были преднамеренно захоронены, что указывает на существование у древних людей в те времена погребальных ритуалов.

Исследователи тщательно проанализировали кости, найденные на стоянке неандертальцев Ла Феррасси на юго-западе Франции и хранящиеся в музее уже 50 лет, начиная с 1970-х годов. Специалисты также изучили записные книжки и полевые журналы археологов, проводивших раскопки.

Согласно полученным результатам, первоначальный вывод ученых был верным: останки ребенка действительно были похоронены. Они находились в более древнем слое осадочных пород, из чего можно сделать вывод о том, что древние люди специально вырыли яму, куда аккуратно поместили тело умершего.

Кроме того, на останках не оказалось следов ни зубов животных, ни какого-любого воздействия.

В тему: В ноябре 2015 года британские археологи предположили, что быстро заселять Землю и переселяться в негостеприимные районы древние люди начали из-за предательства: чувствующие себя обманутыми или опасающиеся мести соплеменников члены первобытных сообществ стали движущей силой этих миграций.

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