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Новости > В УПЦ рассказали о социальной деятельности Церкви в борьбе с пандемией

В УПЦ рассказали о социальной деятельности Церкви в борьбе с пандемией

Александра Кудрявцева
10.12.20 17:55
426
В УПЦ рассказали о социальной деятельности Церкви в борьбе с пандемией

Главное: Украинская Православная Церковь активно помогает и продолжают помогать медицинским учреждениям и нуждающимся в период пандемии COVID-19.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом говорится в отчете управляющего делами УПЦ митрополита Антония (Паканича), который был озвучен во время итогового заседания Священного Синода Украинской Православной Церкви.

«В условиях действия карантина для противодействия распространению коронавируса, епархии Украинской Православной Церкви активно помогали и продолжают помогать медицинским учреждениям. Проводится сбор и передача средств для медицинских учреждений, закупается, совершенствуется и передается дорогое медицинское оборудование, среди которого аппараты искусственного дыхания. При монастырях открываются пункты базирования бригад экстренной медицинской помощи Центра медицины и катастроф. Предоставляются средства индивидуальной защиты, среди которых антисептические средства и защитные маски. Епархии продолжают оказывать помощь медикам, многодетным, малообеспеченным семьям и пожилым людям. Волонтеры при поддержке благотворителей раздают тысячи горячих обедов, передают медикам специальные защитные костюмы, респираторы, помогают с продуктами и лекарствами нуждающимся людям», — говорится в документе.

Управделами УПЦ отметил, что Украинская Православная Церковь активно присоединилась к общегосударственным противоэпидемическим мероприятиям.

На заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви 18 марта был утвержден текст молитвы и прошений на сугубой ектении, которые с тех пор возносятся на каждом богослужении.

«На заседании было принято обнародовать Обращение в связи с распространением коронавируса COVID-19, которое было произнесено во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви 22 марта. В частности, в документе было сосредоточено внимание на недопущении паники среди верующих, призвано к усиленным молитвам и посту, призыв не игнорировать общепринятых норм гигиены и выполнять рекомендации врачей. Также были указаны практические рекомендации для священнослужителей по совершению богослужений, пастырского окормления во время карантина и больных в домашних условиях», — сообщается в документе.

Кроме того, епархиальные архиереи и духовенство Украинской Православной Церкви в городах и селах постоянно служили молебны о прекращении коронавируса, совершали крестные ходы с чтимыми святынями и окропляли святой водой города и села. Были введены социально-благотворительные проекты и ряд дополнительных мер по недопущению распространения инфекционной болезни.

В отчете отмечается, что 23 марта по благословению Блаженнейшего Онуфрия Канцелярией Киевской Митрополии был направлен циркуляр об участии всех епархий Украинской Православной Церкви в мероприятиях по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В документе, в частности, было отмечено, что чрезвычайно важным является предоставление материальной помощи медицинским учреждениям, уже принимают или готовятся к приему больных коронавирусом. Приоритетным направлением участия епархий в противоэпидемических мероприятиях было определено приобретение и бесплатное распространение медицинских масок, а в тех епархиях, где есть производственные возможности, — организация пошива медицинских масок.

С 24 марта Блаженнейший Митрополит Онуфрий благословил в храмах и монастырях Украинской Православной Церкви в течение карантина на сугубой ектении за Божественной литургией произносить прошения за медицинских работников.

«В начале апреля, когда в Украине была острая нехватка необходимых тестов и защитных медицинских масок, Украинская Православная Церковь с помощью благотворителей закупила 100 тыс высокоточных ПЦР-тестов, которые были переданы больницам, и 850 тыс медицинских защитник масок, которые были переданы во все храмы и монастыри УПЦ», — указано в отчете.

Также Синодальным отделом Украинской Православной Церкви по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских учреждений были подготовлены рекомендации для священнослужителей по Причастию больных коронавирусной инфекцией, о порядке противоэпидемических мероприятий и требований к монастырскому изолятору в монастыре при наличии COVID-19, по восстановлению после COVID- 19 и по совершению похорон над человеком, болевшим коронавирусной инфекцией.

20 октября Блаженнейший Митрополит Онуфрий обратился к верующим Украинской Православной Церкви в связи с усилением эпидемической опасности распространения COVID-19.

Предстоятель призвал всех внимательно относиться к рекомендациям Министерства здравоохранения, соблюдать карантинные нормы, не игнорировать средства индивидуальной защиты, соблюдать дистанцию и дезинфекционный режим.

«Блаженнейший владыка отметил, что особенно уязвимыми к заболеваниям являются люди пожилого возраста, поэтому они нуждаются в помощи и поддержке. Несмотря на это, Предстоятель призвал пожилых прихожан не подвергать себя опасности, избегать мест с большим скоплением людей и не оставлять свои дома без крайней необходимости. Блаженнейший Митрополит Онуфрий призвал заботиться как о телесном, так и о духовном здоровье, усилить церковные и домашние молитвы, в том числе и за врачей, которые продолжают ценой собственной жизни и здоровья бороться с пандемией, а также принести искренние плоды покаяния», — указано в отчете.

Итоговый отчет также содержит информацию о главных событиях в Церкви в уходящем году: решения Священного Синода по кадровым вопросам, создании и реорганизации монастырей, канонизации святых, социальной работе Церкви, информацию о деятельности Предстоятеля, управляющего делами УПЦ и епископата.

В тему: УПЦ передала 2,5 млн гривен и более 450 тонн гуманитарной помощи нуждающимся.

 
 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ, Митрополит Онуфрий

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