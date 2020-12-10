Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Лига чемпионов: «Шахтер» выстоял в Милане, оставив «Интер» за бортом еврокубков

Лига чемпионов: «Шахтер» выстоял в Милане, оставив «Интер» за бортом еврокубков

Абелардо
10.12.20 00:15
154
Лига чемпионов: «Шахтер» выстоял в Милане, оставив «Интер» за бортом еврокубков

Главное: В решающем матче группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» на выезде сыграл вничью с миланским «Интером» и вышел в плей-офф Лиги Европы.

Детали: 9 декабря в Европе состоялись последние матчи группового этапа Лиги чемпионов. Донецкий «Шахтер» на выезде играл против итальянского «Интера».

В этой группе ситуация была непонятной вплоть до последнего тура. Лишь гладбахская «Боруссия» заранее гарантировала себе место в еврокубках (неизвестно было лишь, где именно), остальные же могли как попрощаться с евровесной, так и продолжить борьбу в Лиге чемпионов.

Как бы то ни было, а «Интеру» нужна была лишь победа, но, на удивление, они вспомнили об этом лишь в компенсированное арбитром время, когда обороне и голкиперу «Шахтера» пришлось изрядно потрудиться.

До этого подопечные Антонио Конте занимались всем, чем угодно, но лишь не игрой на победу. Стоит отдать должное и «горнякам», которые не позволили сопернику особо разгуляться у ворот Трубина.

Более того, подопечные Луиша Каштру имели несколько неплохих моментов для того, чтобы забить, но свои моменты не реализовали.

В итоге — закономерная ничья 0:0, а в параллельном матче «Реал» дома обыграл «Боруссию» из Мюнхенгладбаха 2:0. Таким образом, «горняки» отправляются в плей-офф Лиги Европы, «Реал» и «Боруссия» продолжат борьбу за главный клубный трофей Европы, а «Интер» сенсационно прекратил борьбу за еврокубки.

В тему: Накануне путевку в плей-офф Лиги Европы завоевало киевское «Динамо», обыграв дома венгерский «Ференцварош» со счетом 1:0.

Тэги: ФК Шахтер, футбол, Лига чемпионов, ФК Интер, спорт

Комментарии

Статьи

09.12.20 08:50

Коммунальное скотство на договорных началах

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
09.12.20 09:13

«Динамо» – «Ференцварош»: когда важнее всего результат!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Игорь Суркис: Поздравляю всех, кто болел за «Динамо», с хорошим результатом и выходом в евровесну!
09.12.20 16:43

Игорь Суркис: Поздравляю всех, кто болел за «Динамо», с хорошим результатом и выходом в евровесну!

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Лига чемпионов: «Шахтер» выстоял в Милане, оставив «Интер» за бортом еврокубков

Лига чемпионов: «Шахтер» выстоял в Милане, оставив «Интер» за бортом еврокубков
10.12.20 00:15
149
Последние новости
10.12.20 00:15

Лига чемпионов: «Шахтер» выстоял в Милане, оставив «Интер» за бортом еврокубков
09.12.20 21:34

В Киеве на несколько дней зарядит снегопад
09.12.20 20:12

«Негры» против «цыган»: расистский скандал в Лиге чемпионов получил неожиданное продолжение
09.12.20 18:59

Главные новости за 9 декабря 2020 года
09.12.20 18:17

Синод УПЦ дал оценку заявлению Патриарха Варфоломея о статусе Церкви
09.12.20 17:53

Министр Александр Ткаченко вошел в список топ коррупционеров года, - СМИ
09.12.20 17:45

Предстоятелю УПЦ вручили высшую церковную награду: торжества в честь 30-летия епископского служения Митрополита Онуфрия
Фото и Видео
«Негры» против «цыган»: расистский скандал в Лиге чемпионов получил неожиданное продолжение
«Негры» против «цыган»: расистский скандал в Лиге чемпионов получил неожиданное продолжение
«Негры» против «цыган»: расистский скандал в Лиге чемпионов получил неожиданное продолжение
«Негры» против «цыган»: расистский скандал в Лиге чемпионов получил неожиданное продолжение
Появилось эпичное видео пожара на химическом заводе в США
Появилось эпичное видео пожара на химическом заводе в США
Стали известны масштабы катастрофического потепления в Арктике
Стали известны масштабы катастрофического потепления в Арктике
В одном из столичных ТРЦ охрана жестоко расправилась с парнем без маски
В одном из столичных ТРЦ охрана жестоко расправилась с парнем без маски
В самом центре Полтавы горит здание, построенное еще при Котляревском
В самом центре Полтавы горит здание, построенное еще при Котляревском
«Внезапный» гололед стал причиной кровавых ДТП на юге Украины
«Внезапный» гололед стал причиной кровавых ДТП на юге Украины
В ожидании вакцины от коронавируса Минздрав «распределил всех людей по приоритетам».
В ожидании вакцины от коронавируса Минздрав «распределил всех людей по приоритетам».
Появилось видео затопленной Федотовой косы на Азовском море
Появилось видео затопленной Федотовой косы на Азовском море
Малолетние отморозки устроили дебош со стрельбой и ограблениями в Запорожье
Малолетние отморозки устроили дебош со стрельбой и ограблениями в Запорожье
Житель Одессы зарезал друга, предложив стать его кумом
Житель Одессы зарезал друга, предложив стать его кумом
fraza.com
Новости блогосферы
07.12.20 15:42

Украинские реформы - это страшно
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.