Лига чемпионов: «Шахтер» выстоял в Милане, оставив «Интер» за бортом еврокубков

Главное: В решающем матче группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» на выезде сыграл вничью с миланским «Интером» и вышел в плей-офф Лиги Европы.

Детали: 9 декабря в Европе состоялись последние матчи группового этапа Лиги чемпионов. Донецкий «Шахтер» на выезде играл против итальянского «Интера».

В этой группе ситуация была непонятной вплоть до последнего тура. Лишь гладбахская «Боруссия» заранее гарантировала себе место в еврокубках (неизвестно было лишь, где именно), остальные же могли как попрощаться с евровесной, так и продолжить борьбу в Лиге чемпионов.

Как бы то ни было, а «Интеру» нужна была лишь победа, но, на удивление, они вспомнили об этом лишь в компенсированное арбитром время, когда обороне и голкиперу «Шахтера» пришлось изрядно потрудиться.

До этого подопечные Антонио Конте занимались всем, чем угодно, но лишь не игрой на победу. Стоит отдать должное и «горнякам», которые не позволили сопернику особо разгуляться у ворот Трубина.

Более того, подопечные Луиша Каштру имели несколько неплохих моментов для того, чтобы забить, но свои моменты не реализовали.

В итоге — закономерная ничья 0:0, а в параллельном матче «Реал» дома обыграл «Боруссию» из Мюнхенгладбаха 2:0. Таким образом, «горняки» отправляются в плей-офф Лиги Европы, «Реал» и «Боруссия» продолжат борьбу за главный клубный трофей Европы, а «Интер» сенсационно прекратил борьбу за еврокубки.

В тему: Накануне путевку в плей-офф Лиги Европы завоевало киевское «Динамо», обыграв дома венгерский «Ференцварош» со счетом 1:0.