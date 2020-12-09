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Новости > На следующей неделе в Украине продолжит валить мокрый снег

На следующей неделе в Украине продолжит валить мокрый снег

Агата Кловская
09.12.20 14:37
187
На следующей неделе в Украине продолжит валить мокрый снег

Главное: Следующая неделя в Украине начнется с мокрого снега. Появился прогноз синоптиков.

Детали: Мокрый снег, который зарядит в Украине в ближайшее время, не утихнет и в начале следующей неделе. Об этом говорят в Гидрометцентре.

Синоптики сообщают, что в понедельник, 14 декабря, сухо может быть лишь на Закарпатье и юго-востоке страны.

Днем будет от 1 мороза до 9 тепла, а ночью от минус 3 до плюс 6.

В Киеве пройдет снег с дождем: днем и ночью ожидается от минус 1 до плюс 1.

Карта погоды:

Погода

В тему: мы писали, что на выходные потеплеет, но повалит мокрый снег.

Тэги: Киев, общество, погода, регионы, погодные условия, синоптики, новости Украины

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