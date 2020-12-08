Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Митрополит УПЦ объяснил, в чем отличие свободы от распущенности

Митрополит УПЦ объяснил, в чем отличие свободы от распущенности

Александра Кудрявцева
08.12.20 17:51
164
Митрополит УПЦ объяснил, в чем отличие свободы от распущенности

Главное: Человек, который меняет свободу для души на свободу для тела, превращается в потребителя удовольствий, становится не свободным, а распущенным.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) сказал в своей проповеди.

«Ценность жизни неразрывно связана с такой ценностью, как свобода. О ценности свободы для человека и о том, как легко она может превратиться во вседозволенность и распущенность нам хорошо известно. Этому нас научили Адам и Ева. Наши прародители захотели быть свободными и жить без всяких обязательств. Они отказались от свободы, которой наделил их Бог, и поплатились за это. Не так ли происходит и сейчас? Современный человек требует для себя все новых и новых свобод, Но для чего? Только для своего тела, забывая о том, что Бог дал свободу душе человека. Только душа способна воспользоваться предоставленной ей свободой, чтобы победить смерть, победить пространство и время», — отметил митрополит Лука.

Он напомнил, что «когда человек меняет свободу для души на свободу для тела, он превращается в потребителя удовольствий, то есть, становится их рабом. Такому не свобода нужна, а распущенность, а это совсем не одно и то же».

Владыка Лука подчеркнул, что только будучи во всеоружии Божьем возможно противостоять самому распространенному виду оружия современного мира — лжи.

«Призывая человека бороться за свои права, за свои свободы, дьявол, по сути, делает то же самое, что он делал в Эдемском саду. Его мало интересует, что его жертвами становятся совсем маленькие дети, которые еще ничего не понимают. И даже многие взрослые, понимая, что отовсюду звучит ложь, не могут перестать внимать лжецу. И этот смертоносный яд незаметно проникает в их душу. Дьяволу нет никакого дела до свобод и прав человека, — это лишь один из инструментов. Он добивается одного — ввести человека в грех. Он играет на наших страстях, на наших физиологических чувствах. Он возводит это в ранг жизненного принципа — пей, веселись!», — объяснил архиерей.

Митрополит Лука призвал бороться с грехами и не превратиться «в аморфный кусок глины, из которой дьявол нашими же руками лепит все, что хочет».

В тему: В РПЦ утвердили новые тексты акафистов и молитв святым.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Лука

Комментарии

Статьи

07.12.20 08:56

Долги по коммуналке будут выбивать по беспределу в законе

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
08.12.20 09:19

Чемпионат мира в Катаре: жребий для сборной Украины

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Пять раз доплатят, один раз заберут. Хватит ли денег на пенсии и как они будут пересчитаны в 2021 году
08.12.20 15:53

Пять раз доплатят, один раз заберут. Хватит ли денег на пенсии и как они будут пересчитаны в 2021 году

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

В ожидании вакцины от коронавируса Минздрав «распределил всех людей по приоритетам».

В ожидании вакцины от коронавируса Минздрав «распределил всех людей по приоритетам».
08.12.20 12:18
1240
Последние новости
08.12.20 18:45

Бездействие губернатора Черкасчины Сергейчука привело к поражению на выборах и провалу «Большого строительства», — СМИ
08.12.20 17:51

Митрополит УПЦ объяснил, в чем отличие свободы от распущенности
08.12.20 17:43

Митрополит Антоний объяснил, почему опасно хвалиться своими успехами
08.12.20 16:21

«Как умерла Свинка Пеппа?», «Как все сделать хорошо?»: Google рассказал, что в этом году интересовало украинцев
08.12.20 16:00

В ВОЗ сделали резонансное заявление по поводу вакцинации
08.12.20 15:51

На Львовщине при странных обстоятельствах заживо сгорел малолетний ребенок
08.12.20 15:12

В РПЦ утвердили новые тексты акафистов и молитв святым
Фото и Видео
«Внезапный» гололед стал причиной кровавых ДТП на юге Украины
«Внезапный» гололед стал причиной кровавых ДТП на юге Украины
«Внезапный» гололед стал причиной кровавых ДТП на юге Украины
«Внезапный» гололед стал причиной кровавых ДТП на юге Украины
В ожидании вакцины от коронавируса Минздрав «распределил всех людей по приоритетам».
В ожидании вакцины от коронавируса Минздрав «распределил всех людей по приоритетам».
Появилось видео затопленной Федотовой косы на Азовском море
Появилось видео затопленной Федотовой косы на Азовском море
Малолетние отморозки устроили дебош со стрельбой и ограблениями в Запорожье
Малолетние отморозки устроили дебош со стрельбой и ограблениями в Запорожье
Житель Одессы зарезал друга, предложив стать его кумом
Житель Одессы зарезал друга, предложив стать его кумом
Забавное видео с одесского вокзала озадачило интернет
Забавное видео с одесского вокзала озадачило интернет
Непогода уничтожила дорогу к резиденции Зеленского на Азове
Непогода уничтожила дорогу к резиденции Зеленского на Азове
В Киеве таксист умер за рулем двигающегося автомобиля и едва не протаранил АЗС
В Киеве таксист умер за рулем двигающегося автомобиля и едва не протаранил АЗС
В ВОЗ рассказали, сколько вакцин от коронавируса скоро будут готовы к применению
В ВОЗ рассказали, сколько вакцин от коронавируса скоро будут готовы к применению
В Кропивницком учительница лицея обозвала ребенка «овцой нечесаной»
В Кропивницком учительница лицея обозвала ребенка «овцой нечесаной»
fraza.com
Новости блогосферы
07.12.20 15:42

Украинские реформы - это страшно
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.