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Новости > В украинский прокат выходит «Раскрашенная птица» – лента совместного производства Чехии, Словакии и Украины

В украинский прокат выходит «Раскрашенная птица» – лента совместного производства Чехии, Словакии и Украины

Автор: «Фраза»
07.12.20 17:29
293
В украинский прокат выходит «Раскрашенная птица» – лента совместного производства Чехии, Словакии и Украины

10 декабря на экраны украинских кинотеатров выходит фильм Вацлава Марула «Раскрашенная птица». Экранизация скандального романа-шокера вошла в шорт-лист 92-й кинопремии «Оскар», а недавно была номинирована на премию Европейской киноакадемии.

«Раскрашенная птица» снят по одноименному скандальному бестселлеру польско-американского писателя Ежи Косинского, переведенному на более чем 30 языков. По сюжету еврейская пара, пытаясь защитить своего ребенка от геноцида, отправляет сына к родственникам в сельскую местность где-то в Восточной Европе. Мальчик вынужден отправиться в путешествие по дикому и враждебному миру, который руководствуется только местными правилами, суевериями и верованиями.

«„Раскрашенная птица“ — это энциклопедический фильм, со временем он займет свое место рядом со „Списком Шиндлера“ Стивена Спилберга и „Жизнь прекрасна“ Роберто Бениньи. Именно такую задачу ставила перед собой наша большая международная команда, и именно это стало причиной участия звезд мирового кинематографа первого эшелона. Посмотреть этот фильм — это пережить весь ужас, который проходят „другие“, которые сталкиваются с ненавистью окружающих... и понять, что весь мир, по сути, состоит из других — то есть самых разных людей, которых объединяют или разъединяют внешние факторы, такие как глупость, идеология, религия, жажда благосостояния или славы, или же политические амбиции маргиналов», — Игорь Савиченко, украинский сопродюсер ленты.

Лента выиграла 9-й питчинг Госкино Украины в декабре 2016 года. Размер государственной поддержки составил 9,5 млн грн. Кроме Чехии и Словакии, съемки прошли также и в Украине, а рядом с мировыми звездами Стелланом Скашгордом («Чернобыль»), Харви Кейтелем («Криминальное чтиво»), Удо Киром («Догвилль») и Джулианом Сэндсом («Обед нагишом») сыграли отечественные актеры, в частности Алла Соколова, Нина Шуневич и Остап Дзядек. Украинская компания-производитель — «Директория Кино».

Мировая премьера картины состоялась в рамках основного конкурса 76-го Венецианского международного кинофестиваля. Фильм попал в шорт-лист кинопремии «Оскар» 2020 в категории «Международный полнометражный фильм» как кандидат от Чехии. Лента получила 10 наград от Чешской киноакадемии, а недавно была номинирована и на премию Европейской киноакадемии как «Лучший европейский фильм». Фильм был представлен на 6 кинофестивалях класса «А» (в Торонто, Венеции, Токио, Таллине, Каире и Гоа).

10 декабря в 19:00 в кинотеатре «Оскар» (ТРЦ Gulliver) представят ленту кинокритик Андрей Алферов и украинский сопродюсер Игорь Савиченко. После показа зрителей ожидает онлайн-обсуждение с режиссером ленты, модерирует разговор кинокритик Андрей Алферов.

«Раскрашенная птица» выходит в украинский прокат при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Медиапартнеры: «Фраза», Platfor.ma, KinoFilms.ua, Moviegram, Kinowar.

Тэги: кино, культура

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