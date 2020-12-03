В Украине зафиксирован всплеск смертей от COVID-19

Главное: Жертвами COVID-19 в Украине стали еще 243 человека. Появилась свежая статистика.

Детали: За последние сутки в Украине зафиксировали еще 14 496 случаев коронавируса. Данные на четверг, 3 декабря, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего с начала пандемии заболели уже 772 760 человек.

Отмечается, что за сутки выздоровели 15 372 человека. Сейчас остаются больными 388 334 человека.

Было проведено 72 678 тестирований: методом ПЦР – 47 172, методом ИФА – 25 506.

Наибольший прирост больных зафиксирован в Киеве (1 364) и Запорожской области (1060).

Жертвами заразы за сутки стали 243 человека. Всего COVID-19 в нашей стране унес уже 12 960 жизней.

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