В Украине зафиксирован всплеск смертей от COVID-19

Главное: Жертвами COVID-19 в Украине стали еще 243 человека. Появилась свежая статистика.
Детали: За последние сутки в Украине зафиксировали еще 14 496 случаев коронавируса. Данные на четверг, 3 декабря, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.
Всего с начала пандемии заболели уже 772 760 человек.
Отмечается, что за сутки выздоровели 15 372 человека. Сейчас остаются больными 388 334 человека.
Было проведено 72 678 тестирований: методом ПЦР – 47 172, методом ИФА – 25 506.
Наибольший прирост больных зафиксирован в Киеве (1 364) и Запорожской области (1060).
Жертвами заразы за сутки стали 243 человека. Всего COVID-19 в нашей стране унес уже 12 960 жизней.
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