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Новости > Митрополит УПЦ объяснил, чем вызваны расколы в православном мире

Митрополит УПЦ объяснил, чем вызваны расколы в православном мире

Александра Кудрявцева
01.12.20 17:22
430
Митрополит УПЦ объяснил, чем вызваны расколы в православном мире

Главное: Невозможно осуществить примирение с неправославными и отпадшими от Церкви без их покаяния и при этом сохранить неповрежденным учение Церкви.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kp-eparchy.com, об этом заявил митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор.

По мнению владыки, непонимание «природы Церкви Христовой и привнесения в Церковь мирских инструментов решения проблемы единства создало определенные условия для современного кризиса Православия».

«Сторонники „новой экклезиологии“, пытаются объяснять логику своих рассуждений и поступков понятием об икономии, то есть, снисхождением. В этом смысле, во имя икономии оправдывается нарушение канонов Церкви, выражающих Ее учение, для того, чтобы осуществить некое химерное единство.Однако, приверженцы такого взгляда почему-то не хотят видеть, что Церковь применяет икономию только по отношению к кающемуся грешнику, но не по отношению к нераскаянному отступнику», — объяснил митрополит Феодор.

Он напомнил, что современный раскол в Православии показывает, что нарушение канонических правил приводит в разделению и усугублению напряжения между Церквями.

«В попытках объединиться с отступниками, применяя человеческие инструменты, может возникнуть иллюзия того, что за внутреннее единство можно в этом случае не переживать, так как оно незыблемо. Но это — огромное заблуждение, что и показывают нам история и события последнего времени, связанные с Критским собором, дарованием Константинопольским патриархатом автокефалии ПЦУ, а также неканоническим признанием этой автокефалии отдельными предстоятелями Поместных Церквей», — подчеркнул владыка.

Он объяснил, что православное единство— это единство во Христе и со всей Церковью, а не с какой-то избранной ее частью.

«Церковное единство основано не на ложных богословских, гуманистических, национальных взглядах и личных предпочтениях, а только на Христе. И усилия в процессе объединения должны быть направлены не на достижение преобладания кого-то над кем-то, не на получение власти в Церкви, а на достижение единства во Христе, которое предполагает пребывание в Истине и Любви. Все остальные пути — разрушительные. В этом смысле опора на Евангелие, канонические правила и святоотеческий опыт духовной жизни должны стать основой нашего единства, а без этого его достичь нельзя. Таким образом, церковное единство может осуществляться во Христе, через Христа в Его Божественной Истине, и путь к нему лежит через святоотеческую веру и покаянный подвиг, рождающие согласие и любовь», — заключил митрополит Феодор.

В тему: В РПЦ рассказали, как церковный раскол в Украине привел к разделению в Кипрской Церкви.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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