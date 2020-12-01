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Новости > ФОПы победили: ВРУ отсрочила введение кассовых аппаратов

ФОПы победили: ВРУ отсрочила введение кассовых аппаратов

Агата Кловская
01.12.20 15:01
878
ФОПы победили: ВРУ отсрочила введение кассовых аппаратов

Главное: Верховная рада отсрочила введение кассовых аппаратов для ФОПов. Народные депутаты поддержали соответствующий законопроект.

Детали: Народные Депутаты Украины поддержали законопроект № 4439-д, который предусматривает отсрочку введения кассовых аппаратов для ФОПов. «За» проголосовали 319 народных избранников, сообщает «РБК-Украина».

Этот закон отсрочил до 1 января 2022 года обязательное применение РРО (ПРРО) для ФЛП, которые являются плательщиками единого налога второй — четвертой групп.

Документ привязывает предельные объемы доходов разных групп ФОПов к размерам минимальной заработной платы (МЗ), установленной на начало года:

— для первой группы — 167 размеров МЗ вместо 1 млн гривен;

— для второй группы — 834 размера МЗ вместо 5 млн гривен;

— для третьей группы — 1167 размеров МЗ вместо 7 млн гривен.

Исключаются нормы о компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы штрафных санкций, примененных к бизнесу. Речь идет о так называемом кэшбэке.

Также отменяются и штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО (прро).

До 1 января 2022 года пролонгируется применение пониженных размеров финансовых санкций за нарушение бизнесом отдельных требований закона об использовании РРО (программных регистраторов расчетных операций) при проведении расчетных операций.

В тему: 5 ноября предприниматели предупредили власти Украины о намерении перекрывать международные трассы по всей стране в связи с провалом голосования за законопроект, который предусматривает отсрочку введения кассовых аппаратов для ФОП.

9 ноября представители малого бизнеса перекрыли международное сообщение во Львовскй области.

Тэги: Верховная Рада Украины, общество, политика, кассовый аппарат, новости Украины, ФОП

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