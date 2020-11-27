У православных завтра начинается Рождественский пост

Главное: У православных христиан 28 ноября начинается Рождественский пост — один из четырех многодневных постов Православной Церкви.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, он продлится с 28 ноября по 6 января включительно.

Этот пост также называют Филипповым или «Филипповка», потому что он начинается после 27 ноября, дня памяти святого апостола Филиппа.

Первые упоминания о нем встречаются в IV веке в творениях блаженного Августина, святителя Филастрия, святого Амвросия Медиоланского. В то время он длился около двух недель. Сорокадневным пост стал уже после Собора 1166 года, который состоялся при Константинопольском патриархе Луке и византийском императоре Мануиле.

Рождественский пост не является строгим, так как по монастырскому уставу разрешается вкушать рыбу по субботам и воскресеньям и в великие праздники, например, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, в храмовые праздники и если отмечается память чтимых святых во вторник или четверг. По понедельникам, вторникам и четвергам — пища с растительным маслом и вином, по средам и пятницам — сухоядение. С 2 по 6 января (по новому стилю) пост усиливается, и в эти дни даже в субботу и воскресенье рыба не благословляется.

В дни Рождественского поста верующие не едят мясные, молочные продукты и яйца.

Степень и меру воздержания православные согласовывают со своим духовником, исходя из своих жизненных обстоятельств. Например, для детей, больных и беременных, для тех, кто работает в напряженном ритме или учится, пост послабляется.

Пост состоит не только в ограничениях в еде. Главное во время поста — духовно подготовиться к празднику Рождества Христова. Поэтому, пост — время более усиленной молитвы и добрых дел, и отказа от вредных привычек. Также православные исповедуются и причащаются.

Во время поста не совершается таинство венчания.

Накануне Рождества Христова отмечают сочельник — последний день Рождественского поста. Это слово произошло от названия блюда — сочиво, которое едят во Святвечер.

7 января Православная Церковь празднует Рождество Иисуса Христа.

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