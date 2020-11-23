В Запорожье УПЦ передала оборудование стоимостью 150 тыс грн для помощи больным коронавирусом

Главное: В Запорожье Украинская Православная Церковь передала дорогостоящее медицинское оборудование для диагностики больным коронавирусом.

Детали: От имени верующих митрополит Лука передал оборудование стоимостью свыше 150 тыс гривен Детской городской клинической больнице № 5, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Запорожской епархии.

По словам митрополита Луки, переданный анализатор мочи и коагуметр (анализирует показатели гемостаза) особенно необходимы для больных коронавирусом детей.

«У больных коронавирусом, в том числе и у детей, возникают проблемы со свертываемостью крови, поэтому данный прибор, который является полуавтоматическим программируемым коагулометром, позволит врачам в короткий срок делать анализы с уменьшенным объемом пробы и реагентов», — отметил митрополит Лука.

Владыка сердечно поблагодарил всех неравнодушных людей за оказанную помощь, а врачам пожелал мужества, терпения и силы духа.

«У верующих людей оптимистический взгляд на будущее нашей страны. Мы обязательно справимся и с болезнями, и с теми испытаниями, которые выпали на нашу долю. В нашей истории были времена и похуже. Самое главное, чтобы мы оставались людьми и всегда помогали друг другу. А наша Церковь, как и всегда, как и сто, как и двести лет назад, будет выполнять свою основную миссию — заботиться не только о духовном, но и о телесном здоровье людей», — подчеркнул запорожский митрополит.

В тему: В Запорожье УПЦ передала детскому отделению противотуберкулезного диспансера дорогостоящее оборудование.