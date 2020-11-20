В ВОЗ рассказали, что сейчас происходит с вакцинами от коронавируса

Главное: На финальной стадии разработки сейчас находится четыре вакцины от коронавируса. Однако ни одна из них еще не прошла окончательную регистрацию.

Детали: Директор Управления Всемирной организации здравоохранения по Восточному Средиземноморью Ахмед аль-Мандари заявил, что еще ни одна вакцина от коронавируса не прошла окончательную регистрацию. На финальной стадии разработки находятся четыре вакцины. Об этом представитель ВОЗ заявил в ходе онлайн-брифинга, сообщает «РБК-Украина».

«Четыре вакцины находятся на финальной стадии разработки, но окончательно не зарегистрирована ни одна из них», — отметил аль-Мандари.

Стоит отметить, вакцину AZD1222 от AstraZeneca разрабатывает группа молекулярных биологов и медиков из Национального института здоровья США и Оксфордского университета. Она основана на аденовирусе шимпанзе, безопасном для человека патогене, способном проникать в клетки людей, но не размножаться в них.

А вакцина от COVID-19 американо-немецкого производства от компаний Pfizer и BioNTech демонстрирует эффективность более 90% в процессе третьего этапа клинических исследований. В испытаниях препарата участвовали 43,5 тысячи добровольцев, ранее не болевших коронавирусной инфекцией. Заявка на регистрацию вакцины в США может быть подана уже в ноябре.

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