В Киеве подростки отравились алкоголем, распивая водку прямо в школе

Главное: В Киеве подростки прямо в школе распивали алкогольные напитки. В результате — все потеряли сознание.

Детали: В Киеве трое подростков отравились алкоголем. Произошло это во вторник, 17 ноября, в Шевченковском районе столицы, сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева.

«Трое подростков (две 13-летние девушки и 14-летний парень) в стенах школы распивали водку, в результате чего все трое потеряли сознание», — говорится в сообщении.

Бригада экстренной медицинской помощи предложила госпитализировать детей в токсикологическое отделение, однако их родители отказались.

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