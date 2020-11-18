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Новости > Митрополит Онуфрий рассказал, что делает человека настоящим христианином

Митрополит Онуфрий рассказал, что делает человека настоящим христианином

Александра Кудрявцева
18.11.20 11:02
690
Митрополит Онуфрий рассказал, что делает человека настоящим христианином

Главное: Настоящий христианин — это тот человек, который способен преображаться и стремится к этому. Об этом сказал Митрополит Онуфрий.

Детали: Человек индивидуален, однако, в каждом заложен Божественный образ. Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий рассказал в интервью журналу «Академический Летописец».

«Каждый человек имеет в себе Божественный образ. Преображаться — это значит открывать этот образ, освобождать его от греха, от гордыни, от зависти и гнева, от всякой нечистой жизни, от жестокости, и показывать Божественную красоту, которую каждый человек имеет в себе», — отметил Митрополит Онуфрий.

Он рассказал, что изменить человека способны молитва и искренние покаяние.

«Человек должен подниматься на гору Фавор, то есть отрываться от земли, от сугубо земных интересов и понемногу возвышаться над ними. И это человек может сделать с помощью молитвы и покаяния. С верой поднимаясь от земного к Небесному, мы должны молиться и совершенствовать в себе Божественную надежду и Божественную любовь. Апостолы, перед которыми Господь преобразился, этому нас учат: апостол Петр — это прообраз веры, апостол Иаков — апостол надежды и апостол Иоанн — прообраз любви», — подчеркнул Блаженнейший.

По словам Предстоятеля, человек индивидуален, однако, в каждом заложен Божественный образ.

«В каждом человеке есть свой характер, свой нрав, поведение, индивидуальные черты лица. Но каждый человек носит Божественный образ, который является красивым и благородным, он и является тем украшением, которое делает человека настоящим человеком. Когда человек заботится о том, чтобы подниматься на гору Фавор, то есть туда, где находится Господь во славе, то является настоящим христианином», — напомнил Митрополит Онуфрий.

По его словам, необходимо всей своей жизнью стремиться к поиску Бога и выполнению Его заповедей.

«Если я еще не нашел Христа — буду искать Его, если я нашел Христа — буду следовать за Ним, познавать Его волю и творить ее. Только так мы сподобимся увидеть лицом к лицу сердечными очами Господа во славе — это возможно только „чистым сердцем“. Каждый человек должен стараться своей жизнью следовать за Христом, чтобы увидеть Его своими сердечными очами, тогда мы сподобимся увидеть Христа и телесными глазами на небе в Царстве Его», — заключил Предстоятель.

В тему: Митрополит Онуфрий рассказал, в чем опасность виртуального общения.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Онуфрий

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