Митрополит Онуфрий рассказал, в чем опасность виртуального общения

Главное: В живом, реальном общении мы находим истину, чего не дает виртуальный мир.

«Сегодня в обществе модным является виртуальное общение, то есть, общение, в котором посредником является условный, искусственный, или как его еще называют виртуальный мир. В живом, реальном общении мы находим истину, чего не дает виртуальный мир, который является мертвой прокладкой и может представить добродетели в виде недостатков и наоборот», – сказал Митрополит Онуфрий

Блаженнейший владыка считает, что сейчас важно устанавливать более тесные контакты духовенства с народом.

«Именно духовенство должно общаться с паствой в реальном режиме, прямым контактом лицом к лицу. Это даст возможность правильно понять проблемы человека и помочь ему с ними справиться», - считает Предстоятель УПЦ