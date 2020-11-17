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Новости > Митрополит Онуфрий рассказал, в чем опасность виртуального общения

Митрополит Онуфрий рассказал, в чем опасность виртуального общения

Александра Кудрявцева
17.11.20 18:05
524
Митрополит Онуфрий рассказал, в чем опасность виртуального общения
Главное: В живом, реальном общении мы находим истину, чего не дает виртуальный мир.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, в чем опасность виртуального общения Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий рассказал в интервью журналу «Академический Летописец».
 
«Сегодня в обществе модным является виртуальное общение, то есть, общение, в котором посредником является условный, искусственный, или как его еще называют виртуальный мир. В живом, реальном общении мы находим истину, чего не дает виртуальный мир, который является мертвой прокладкой и может представить добродетели в виде недостатков и наоборот», – сказал Митрополит Онуфрий.
 
Блаженнейший владыка считает, что сейчас важно устанавливать более тесные контакты духовенства с народом.
 
«Именно духовенство должно общаться с паствой в реальном режиме, прямым контактом лицом к лицу. Это даст возможность правильно понять проблемы человека и помочь ему с ними справиться», - считает Предстоятель УПЦ.
 
В тему: Предстоятель УПЦ считает, что Церковь вступила в апокалиптическую эпоху.
 

Тэги: УПЦ, Митрополит Онуфрий

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