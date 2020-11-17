Канадцы показали «фантастический» шлем от COVID-19
Предстоятель УПЦ рассказал, как научиться любить своих врагов
Главные новости за 17 ноября 2020 года
В Церкви считают, что мир стоит перед опасностью начала третьей мировой войны
Митрополит Онуфрий рассказал, в чем опасность виртуального общения
В Москве умер второй народный артист Украины за месяц
Победитель матча Швейцария — Украина может определиться с помощью жеребьевки
Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Как папа римский стал... марксистом