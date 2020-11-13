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Новости > Названы страны, куда коронавирус так и не просочился

Названы страны, куда коронавирус так и не просочился

Александр Панько
13.11.20 10:10
1723
Названы страны, куда коронавирус так и не просочился

Главное: В мире еще есть места, где до сих пор не зафиксировано ни единого случая заражения коронавирусом. Большинство стран находится в южной части Тихого океана.

Детали: Коронавирус в мире распространяется с огромной скоростью. Возбудителя Covid-19 обнаружили на каждом континенте кроме одного и почти в каждой стране. Но еще есть места в мире, где до сих пор не зафиксировали ни одного случая заражения. Об этом сообщает Associated Press.

Так, большое количество стран без коронавируса находятся в южной части Тихого океана. Тонга, Кирибати, Самоа, Микронезия и Тувалу среди ряда мелких островных стран, которые до сих пор не зафиксировали ни одного случая заражения. Однако, пандемия все равно на них повлияла.

В Тонга смогли сдержать распространение запретив круизным кораблям заходить в местный порт еще в марте. Аэропорт тоже был закрыт. Об этом рассказал президент Палаты торговли и промышленности Тонга Паула Таумоепау. Ему трудно поверить, что только в США количество смертей от Covid-19 в два раза превышает общее количество населения в Тонга, где живет чуть больше 100 тысяч человек.

«Многие островные страны на юге Тихого океана зависят от туризма. Это главный источник доходов для них. С начала пандемии коронавируса на островах наблюдается скачок безработицы. Так же местные системы здравоохранения плохо обеспечены и не смогли бы разобраться с большой вспышкой пандемии», — говорится в материале.

Антарктида тоже остается свободной от коронавируса. Там люди стараются не допустить распространения болезни, так как это единственный не зараженный до сих пор континент. Проблема в том, что любую вспышку в Антарктиде было бы трудно контролировать. Потому что люди живут в закрытых кварталах. И медицинские возможности очень ограничены.

Так, если кто-то в Антарктиде становится сильно больным, его эвакуируют. Этот процесс затягивается на несколько дней или недель из-за сложных погодных условий, которые могут сорвать движение воздушного транспорта.

Также издание напоминает, что Северная Корея и Туркменистан до сих пор не сообщали о случаях заражения коронавирусом вообще. Но учитывая диктатуру, эти утверждения Пхеньяна и Ашхабада считаются сомнительными.

В тему: Стали известны лидеры в Европе по темпам распространения коронавируса и смертей от него.

Тэги: общество, здоровье, мир, коронавирус

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