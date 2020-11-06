В Минздраве рассказали о «черных» зонах карантина в Украине

Главное: Министр здравоохранения Украины Максим Степанов опроверг информацию о том, что в Украине могут ввести так называемую «черную» зону карантина. Он назвал это фейком.

Детали: В Министерстве здравоохранения опровергли информацию о введении в стране «черной» зоны карантина. Эту информацию назвали фейком. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, этот вопрос даже не обсуждался.

«Меня удивляет, с какой скоростью в нашей стране распространяются фейки. Такое не обсуждалось, никаких „черных“ зон никто не предлагал вводить», — сказал он.

Ранее глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал, что по поводу «черных» зон ведется дискуссия, это один из вариантов внедрения кратковременных локдаунов.

В тему: Со следующей недели власти Украины собираются ввести в стране карантин выходного дня.