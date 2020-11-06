Популярный боксерский журнал «забыл» Усика

Главное: Украинец Александр Усик не попал в престижный боксерский рейтинг. Его составил журнал The Ring.
Детали: Популярный журнал The Ring составил десятку сильнейших боксеров супертяжелого веса. В него почему-то не попал украинец Александр Усик, который мастерски разделался накануне с Дереком Чисорой, передает портал isport.ua.
Победа Александра Усика (18-0, 13 KO) над Дереком Чисорой (32-10, 23 KO) не произвела впечатления на экспертов, составляющих рейтинг журнала The Ring.
Отмечается, что наш боец сохранил четвертое место в рейтинге вне весовых категорий, где уступает только Саулю Альваресу, Наоя Иноуэ и Теренсу Кроуфорду.
Топ-10 боксеров в супертяжелом дивизионе:
Чемпион: Тайсон Фьюри
1. Энтони Джошуа
2. Деонтей Уайлдер
3. Александр Поветкин
4. Диллиан Уайт,
5. Луис Ортис,
6. Энди Руис-младший
7. Джозеф Паркер
8. Майкл Хантер
9. Оскар Ривас
10. Кубрат Пулев
В тему: 1 ноября 2020 года мы писали, что Усик победил опасного британца Чисору и по-христиански обнял его после боя.