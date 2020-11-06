Популярный боксерский журнал «забыл» Усика

Главное: Украинец Александр Усик не попал в престижный боксерский рейтинг. Его составил журнал The Ring.

Детали: Популярный журнал The Ring составил десятку сильнейших боксеров супертяжелого веса. В него почему-то не попал украинец Александр Усик, который мастерски разделался накануне с Дереком Чисорой, передает портал isport.ua.

Победа Александра Усика (18-0, 13 KO) над Дереком Чисорой (32-10, 23 KO) не произвела впечатления на экспертов, составляющих рейтинг журнала The Ring.

Отмечается, что наш боец сохранил четвертое место в рейтинге вне весовых категорий, где уступает только Саулю Альваресу, Наоя Иноуэ и Теренсу Кроуфорду.

Топ-10 боксеров в супертяжелом дивизионе:

Чемпион: Тайсон Фьюри

1. Энтони Джошуа

2. Деонтей Уайлдер

3. Александр Поветкин

4. Диллиан Уайт,

5. Луис Ортис,

6. Энди Руис-младший

7. Джозеф Паркер

8. Майкл Хантер

9. Оскар Ривас

10. Кубрат Пулев

В тему: 1 ноября 2020 года мы писали, что Усик победил опасного британца Чисору и по-христиански обнял его после боя.