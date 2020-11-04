Лига чемпионов: Матч «Барселона» – «Динамо» переносить не будут

Главное: Игроки «Динамо», прибывшие в Испанию на матч с «Барселоной», сдали негативные тесты на коронавирус, поэтому поединок состоится в любом случае. Наставник киевлян Мирча Луческу хотел бы, чтобы его перенесли.

Детали: Накануне матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с «Барселоной» игроки и персонал первой команды «Динамо» сдали обязательные тесты на COVID-19 в сертифицированной УЕФА лаборатории. Об этом сообщает столичный клуб.

Все тесты членов делегации оказались отрицательными, поэтому коронавирус не помешает проведению сегодняшнего поединка.

Наставник киевлян Мирча Луческу признался, что ему было бы лучше сыграть этот матч позже, в связи со сложившейся в команде ситуацией, но он готов принять дложное как есть.

Матч «Барселона» – «Динамо» состоится сегодня в столице Каталонии, начало в 22-00.

В тему: Если бы во вторник утром 3 ноября у игроков киевского «Динамо» был зафиксирован еще хотя бы один положительный результат ПЦР-теста на коронавирус, поединок Лиги чемпионов против «Барселоны» пришлось бы перенести на другую дату.