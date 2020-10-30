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Новости > Кипрский митрополит назвал Митрополита Онуфрия единственным каноническим Предстоятелем Украинской Церкви

Кипрский митрополит назвал Митрополита Онуфрия единственным каноническим Предстоятелем Украинской Церкви

Александра Кудрявцева
30.10.20 17:35
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Кипрский митрополит назвал Митрополита Онуфрия единственным каноническим Предстоятелем Украинской Церкви

Главное: Митрополит Кипрской Православной Церкви Морфский Неофит, отвечая на вопрос о каноничности Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и «признании» главы ПЦУ Епифания напомнил, что, по священным канонам, «в каждом городе — один епископ» и это «был, есть и, надеюсь, будет, митрополит Киевский Онуфрий».

Детали: Признание же константинопольским патриархом лица, «которое происходит с раскольнической группы нерукоположенных», произошло по «геополитическим причинам» и «ведет Поместные Церкви к великим потрясениям», сообщает «Ромфея».

«В одном городе не может быть двух епископов, как не может быть несколько отцов в одном доме. Когда в одном доме два отца, то один отец („патерас“, по-гречески, — Ред.), а второй — чудовище („по-терас“, „терас“ с греческого — зверь/чудовище)», — подчеркнул архиерей.

Он напомнил, что «Киев — город, принявший христианство от византийцев, то есть от Константинополя, более 1000 лет назад, первый город всего обширного славянского региона и великое благословение Господа, что эти люди стали христианами от византийцев, и до сих пор, благодаря Господу, хранят веру, несмотря на все перипетии, унии, окатоличивание, атеизм, коммунизм, папизм. Все эти еретики пытаются изменить этот народ и отдалить его от Православной веры».

По мнению митрополита Морфского «канонический епископ Киевский, был, есть и, надеюсь, будет, митрополит Киевский Онуфрий».

Он подчеркнул, что «его признавали все: и наша церковь, и Вселенский Патриархат, и Греция, и Александрия, и Иерусалим — все Поместные Православные Церкви, до недавнего времени, признавали, что он является каноническим епископом Киевским, Архиепископом всея Украины».

Но, говорит владыка, «когда политика смешивается с церковными делами, это ведет Поместные Церкви к великим потрясениям а, если они не будут осторожными, то и к расколу. Это происходило и ранее, это не первый случай».

«Лично я считаю, что это уже трудноразрешимая задача, поскольку вселенский патриархат, исключительно по геостратегическим, геополитическим причинам, в рамках нового мирового порядка, признал в качестве нового предстоятеля лицо, происходящее из раскольнической группы нерукоположенных (без Святого Духа это означает), Епифания», — отметил митрополит Неофит.

В тему: Митрополит Онуфрий расскажет, как в заповедях проявляется любовь к Богу.

 
 
Тэги: УПЦ, ПЦУ, Митрополит Онуфрий

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