Митрополит Онуфрий расскажет, как в заповедях проявляется любовь к Богу

Главное: В Господних заповедях выражается любовь. Об этом расскажет Митрополит Онуфрий.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет в субботу, 31 октября в 05.50, на «Интере».

«Божьи заповеди разные, но все они являются заповедями любви. Например, молитва — это любовь к Богу, которая разговаривает с Богом. Добрые дела — это любовь, которая приносит себя в жертву ближнему. Покаяние — это любовь, которая поднимает человека из греховного болота и вводит ее в область святости и чистоты», — сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице телеканала в Фейсбук.

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