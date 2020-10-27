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Новости > Хватит не всем: в Украину завезли вакцины от гриппа

Хватит не всем: в Украину завезли вакцины от гриппа

Агата Кловская
27.10.20 16:27
664
Хватит не всем: в Украину завезли вакцины от гриппа

Главное: В Украину завезли более полумиллиона доз вакцины от гриппа. Большая ее часть защищает людей от четырех штаммов гриппа.

Детали: В Украину поставили 665 тысяч доз вакцины против гриппа. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, в ближайшее время поставят в учреждения здравоохранения 40 тыс. доз вакцины против гриппа для прививки медработников, работающих с больными COVID.

Среди поставленных вакцин:

— 500 тыс. доз вакцины «Ваксигрип Тетра» (производитель — «Санофи Пастер», Франция, четырехвалентная);

— 45 тыс. доз вакцины «Инфлювак («Абботт Биолоджикалз Б.В.», Нидерланды, трехвалентная);

— 120 тыс. доз вакцины «Джис Флю» («Грин Кросс Корпорейшн», Южная Корея, трехвалентная).

Как уточняют в ведомстве, трехвалентного вакцина предназначена для выработки иммунитета от трех штаммов гриппа, которые будут циркулировать в Северном полушарии в этом эпидемиологическом сезоне, четырехвалентная — от четырех.

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, циркуляция вирусов гриппа во время пандемии COVID-19 в осенние и зимние месяцы может иметь тяжелые последствия для уязвимых групп населения. «Поэтому важным приоритетом в этом сезоне является вакцинация медработников, оказывающих помощь пациентам и реализуют меры борьбы с COVID-19», — заключил он.

В тему: За 7 дней в Киеве ОРВИ и гриппом заразились почти 11 тыс. человек. Половина из них — дети.

Напомним: Возбудитель гриппа — это вирус, относящийся к семейству ортомиксовирусов, включает в себя три типа вирусов (типы A, B и C). Вирусы могут быстро мутировать в пределах своего типа (особенно типа A) и изменять структуру своих белков, за которые могут зацепиться защитные белки организма человека (антитела) и уничтожить вирус, что также затрудняет борьбу и меры профилактики против гриппа.

Ниже можно увидеть, как отличить грипп от других простудных заболеваний и что делать в случае, если вы заболели.

Инфографика, посвященная тому, как как отличить грипп от других болезней

Рекомендации Минздрава о том, что делать в случае заболевания гриппом

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, грипп, здоровье, вакцина, вакцинация, Виктор Ляшко, новости Украины

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