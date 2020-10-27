Не ковидом единым: в Киеве резко выросло количество заболевших гриппом

Главное: За 7 дней в Киеве ОРВИ и гриппом заразились почти 11 тыс. человек. Половина из них — дети.

Детали: За последнюю неделю неделю в Киеве резко увеличилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, с 19 по 25 октября заболели 10804 человека. Из них 4955 — дети. Среди школьников заболеваемость выросла на 18,6% — до 2492 случаев.

На данный момент в больницах с гриппом и ОРВИ лежат 35 человек, из них 14 — дети.

При этом, как утверждается, такой уровень заболеваемости гриппом среди киевлян находится ниже базовой линии на 51,4%.

В тему: По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в Украине в этом году ожидаются четыре штамма гриппа. В таких условиях он призвал приготовить достаточное количество койко-мест для детей.