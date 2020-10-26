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Новости > В Луцке наблюдатель на местных выборах вышел в окно после закрытия участка

В Луцке наблюдатель на местных выборах вышел в окно после закрытия участка

Александр Панько
26.10.20 12:58
135
В Луцке наблюдатель на местных выборах вышел в окно после закрытия участка

Главное: В Луцке наблюдатель от партии «Сила и честь» выпрыгнул в окно после закрытия участка.

Детали: В Луцке на избирательном участке № 071044 наблюдатель от политической партии «Сила и честь» выпрыгнул в окно после того, как начался подсчет голосов. Как сообщают «Волынские новости» со ссылкой на очевидцев, инцидент произошел на участке, который находится в здании факультета истории, политологии и национальной безопасности Волынского национального университета имени Леси Украинки около 22:30.

По словам очевидцев, мужчина покинул участок, выпрыгнув в окно. К счастью, участок находится на первом этаже здания.

Никакой информации о мотивах происшедшего нет.

В тему: В местных выборах, которые состоялись 25 октября по всей Украине, приняли участие 10,5 млн избирателей. Таким образом явка составила чуть менее 37%.

Тэги: политика, наблюдатели, Луцк, местные выборы, курьезы, новости Украины

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