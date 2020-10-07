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Новости > Мировые банкиры потребовали от Украины вернуть карантин из-за второй волны коронавируса

Мировые банкиры потребовали от Украины вернуть карантин из-за второй волны коронавируса

Александр Панько
07.10.20 15:06
285
Мировые банкиры потребовали от Украины вернуть карантин из-за второй волны коронавируса

Главное: Украину призвали ввести новые карантинные меры из-за пандемии коронавируса. Сделал это Всемирный банк.

Детали: Всемирный банк заявил, что властям Украины следует ужесточить карантинные меры из-за второй волны пандемии коронавируса. Сегодня появилось официальное заявление.

В нем говорится, что нашей стране необходимо повторное введение «определенных мер сдерживания» заразы.

Банкиры сообщают: «Экономика Украины сильно пострадала от пандемии. В этом году ВВП снизился на 11,4% во втором квартале, в результате чего ВВП за первое полугодие упал на 6,5%».

В информации сказано: «Однако негативное воздействие оказалось менее серьезным, чем ожидалось первоначально, так как полномасштабная изоляция длилась только с середины марта до начала мая и была заменена на адаптивный карантин, включивший многие услуги и позволивший, вернуться к нормальному функционированию».

Всемирный банк также отмчеает: «Базовое допущение предполагает повторное введение некоторых мер сдерживания в ответ на вторую волну, учитывая, что количество ежедневно регистрируемых случаев инфицирования все еще увеличивается, и более медленные темпы реформ».

В тему: 7 октября 2020 года мы писали, что в правительстве рассказали, будет ли в Украине второй локдаун.

Тэги: здоровье, карантин, экономика, Всемирный банк, финансы, новости Украины, коронавирус, пандемия

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